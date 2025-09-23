Hernán Medford sorprende al revelar dónde continuará su carrera tras haber sido echado de Herediano por Jafet Soto: “Ahí me van a tener”

Después de la decisión que tomó Jafet Soto, Hernán Medford vuelve a ser noticia tras hablar de su futuro como entrenador luego de su abrupta salida del Club Sport Herediano. El técnico costarricense fue cesado de su cargo por luego de una serie de malos resultados
Con más de dos décadas de experiencia en los banquillos y un recorrido lleno de momentos destacados, Medford dejó claro que su nombre sigue vigente dentro del fútbol.
¿Cuál es el futuro de Hernán Medford tras no continuar en Herediano?
Hernán Medford dejó en claro que, pese a su experiencia como gestor deportivo y su trayectoria de más de dos décadas en el fútbol, no piensa dejar de lado su faceta de entrenador.
El costarricense aseguró que sigue preparándose y actualizándose constantemente, destacando que si aparece un buen proyecto estará dispuesto a asumirlo.
“Uno sigue actualizándose. Tengo un título más como gestor deportivo. El gestor deportivo es una persona capacitada para proyectos deportivos. ¿Que si ya no quiero entrenar? No, no, yo quiero seguir entrenando. Si aparece un muy buen proyecto, ahí me van a tener“, afirmó de manera contundente Hernán Medford.
Medford aún tiene mucho que aportar
El mensaje de Hernán Medford refleja a un entrenador con hambre de seguir vigente, abierto a nuevos retos y convencido de que su experiencia lo respalda para asumir proyectos importantes.
Lejos de dar un paso al costado, el histórico técnico costarricense reafirma que su futuro en los banquillos aún no está cerrado y que su nombre seguirá sonando en el panorama del fútbol regional.