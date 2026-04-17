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“No me importan”: Hernán Medford estalla ante una pregunta sobre Alajuelense y genera polémica en Saprissa

En la previa al clásico entre Alajuelense y Saprissa, Hernán Medford fue consultado por una estadística y se mostró molesto en su respuesta.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Medford no se tomó bien esta pregunta.
© Captura de Pantalla.Medford no se tomó bien esta pregunta.

El Clásico Nacional entre la Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa ya se vive con intensidad y cada detalle suma tensión en la previa. Esta vez, el foco no estuvo en una alineación ni en una lesión, sino en una pregunta que terminó sacando la versión más incómoda de Hernán Medford.

El técnico morado fue consultado sobre un dato que se repite cada vez que Saprissa visita el Morera Soto: la racha de más de dos años sin ganar en esa cancha. Un tema que, inevitablemente, aparece en la antesala de cada clásico.

Pero la reacción de Medford no fue la esperada. Lejos de entrar en el análisis o relativizar la estadística, el entrenador decidió cortar el tema de raíz y dejar clara su postura.

¿Qué contestó Hernán Medford sobre los dos años sin ganar en Morera Soto?

“No manejo estadísticas de ese tipo, no me importan”, respondió, marcando distancia desde el primer momento. En tono paródico, mientras algunos miran el pasado, él parece haber decidido borrar el archivo completo.

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El técnico fue más allá y explicó qué tipo de datos realmente le interesan. “Solo manejo estadísticas de jugadores, que pases hacen, que goles hacen, qué cantidad de centros hacemos”, detalló, enfocándose en lo que considera relevante para el rendimiento del equipo.

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Pero la frase que terminó de encender la polémica llegó después. “Las estadísticas de historia no me importan, no vienen al caso”, lanzó, en una declaración que rápidamente empezó a generar reacciones.

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El mensaje es claro. Para Medford, lo que ocurrió en los últimos años contra Alajuelense no tiene peso en el partido que viene. “Lo que importa es el presente. La vida está para cambiar historias”, agregó, dejando en evidencia su enfoque.

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En Saprissa, sus palabras no pasaron desapercibidas. Algunos las toman como una señal de confianza, otros como una forma de sacarse presión. Lo cierto es que el discurso marca una línea clara de cara al clásico.

Datos Claves

  • El técnico Hernán Medford afirmó no manejar estadísticas históricas sobre visitas al Morera Soto.
  • El Deportivo Saprissa acumula una racha de más de dos años sin ganar en Alajuela.
  • Medford prioriza únicamente estadísticas individuales de rendimiento como pases, centros y goles.
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