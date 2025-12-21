Lo que le faltó a Guimaraes y otros DT: Bryan Ruiz explicó por qué Machillo Ramírez sí pudo sacar campeón a Alajuelense

La conquista de la ansiada 31 por parte de la Liga Deportiva Alajuelense no solo cerró una larga sequía, sino que también reabrió el debate sobre por qué otros procesos no lograron el mismo desenlace.

Tras el título, Bryan Ruiz puso sobre la mesa una reflexión clave al explicar qué fue lo que le faltó a entrenadores como Alexandre Guimarães y otros técnicos que pasaron por el banquillo rojinegro, y por qué Machillo Ramírez sí logró conducir al equipo hasta la consagración.

¿Por qué Machillo Ramírez sí pudo sacar campeón a Alajuelense? Esto dijo Bryan Ruiz

Bryan Ruiz valoró de forma muy positiva el impacto de Óscar Ramírez en el equipo, señalando que su llegada aportó el impulso y la experiencia que tal vez hacía falta para dar el paso final hacia el éxito.

Destacó que el estratega fue una pieza clave en el proceso, sin desmerecer el trabajo previo de otros entrenadores, y recalcó que el título es fruto del esfuerzo colectivo, agradeciendo tanto al cuerpo técnico como a los jugadores y al personal que trabaja día a día detrás del equipo.

“Óscar le dio una pimienta diferente al equipo que tal vez le estaba haciendo falta. Fue el último en ganar un torneo con estadio lleno, todo es parte de la experiencia que él tiene“, puntualizó Bryan Ruiz para La Teja.

“Sin duda que fue pieza fundamental, esto no quiere decir que los otros entrenadores hayan hecho un mal trabajo, simplemente y sencillamente faltaba este último escalón de ganar las finales“, comentó Bryan Ruiz.

“Pero bueno, se dio así, gracias a Dios, felicidades al cuerpo técnico y a los jugadores porque sin ellos y todo el equipo invisible que trabaja a diario, no se hubiese conseguido“, finalizó Bryan Ruiz para La Teja.

Los DT que pasaron por Alajuelense antes de conquistar la 31

Antes de que la ansiada estrella 31 finalmente llegara, la Liga Deportiva Alajuelense atravesó un extenso periodo de búsqueda del título bajo el mando de distintos entrenadores, sin lograr romper la sequía. Cabe recordar que el último campeonato previo a esa consagración se obtuvo en 2020,

Durante ese lapso, por el banquillo rojinegro desfilaron técnicos como Alexandre Guimarães, Martín Arriola, el propio Andrés Carevic, Fabián Coito, Albert Rudé y Luis Marín, entre otros. Todos encabezaron procesos en diferentes etapas, aportando su trabajo y visión, pero sin conseguir alcanzar la anhelada corona que finalmente volvió a las vitrinas del club con la conquista de la 31.