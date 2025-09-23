Conmoción en Costa Rica por la noticia que da la vuelta al mundo y golpea a La Sele donde más le duele

El fútbol mundial despidió este fin de semana a uno de los arqueros más recordados de la última década. El neerlandés Tim Krul anunció su retiro definitivo tras 20 años de carrera profesional.

Y aunque su nombre se asocia a grandes momentos en Inglaterra y con la selección de Países Bajos, en Costa Rica su figura está ligada a uno de los recuerdos más dolorosos en la historia de La Sele.

El mal recuerdo de los ticos con Krul

Krul fue el protagonista inesperado de los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, cuando el técnico Louis van Gaal decidió ingresarlo en el último minuto del alargue contra la Selección de Costa Rica, con el único objetivo de enfrentar la tanda de penales. La estrategia resultó perfecta: detuvo dos remates y se convirtió en el héroe de aquella noche en Salvador de Bahía, acabando con el sueño tico de meterse entre las cuatro mejores selecciones del planeta.

Publicidad

Publicidad

Diez años después, su retiro vuelve a revivir ese recuerdo amargo para los costarricenses, quienes aún consideran aquel partido como el más cruel de la historia mundialista del país.

Publicidad

En su emotiva publicación de despedida, el guardameta escribió:“Mientras cuelgo mis guantes después de 20 increíbles años como jugador de fútbol profesional, quiero dedicarme un momento para reflexionar sobre mi viaje. De unirme a Newcastle como un chico de 17 años, a representar a Holanda en el escenario internacional. Realmente he vivido el sueño que tuve cuando era niño“.

Publicidad

ver también “Desesperado”: desde Honduras se burlan de la Selección de Costa Rica por la última decisión que tomó el Piojo Herrera

Krul deja atrás una trayectoria que incluyó equipos como Newcastle United, Norwich City, Brighton, AZ Alkmaar y Ajax, además de 15 apariciones con la selección neerlandesa. Pero en Costa Rica su nombre quedará siempre marcado como el hombre que le cerró la puerta al sueño más grande que ha tenido La Sele en una Copa del Mundo.