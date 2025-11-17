Decisión drástica con Celso Borges: la medida del Piojo Herrera que sacude a Costa Rica para jugarse la clasificación al Mundial 2026 contra Honduras

El regreso de Celso Borges Mora a la Selección de Costa Rica había sido una de las peticiones más insistentes tanto por parte de la afición como de la prensa nacional.

Para muchos, el histórico capitán de Liga Deportiva Alajuelense representaba la claridad que el mediocampo necesitaba desesperadamente en un equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera que jamás logró consolidar una idea clara de juego en la zona media.

Celso Borges volvió a la Selección (FCRF).

Borges volvió a vestir la camiseta nacional para la doble fecha final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 y arrancó como titular ante Haití. Sin embargo, su retorno no tuvo el impacto esperado y terminó envuelto en la dolorosa derrota 1-0 que dejó a Costa Rica prácticamente eliminada, dependiendo de un milagro en la jornada final.

ver también Fue bicampeón con Saprissa, pero cuando todo se vino abajo apareció un rival directo para rescatarlo: “Era un indigente”

La decisión del Piojo con Celso Borges

Ahora, con el Piojo Herrera preparando lo que podría ser su último partido al frente de La Sele, una decisión drástica se cierne sobre el mediocampista de 37 años: el DT no lo tendría entre sus titulares para enfrentar a Honduras el martes 18 de noviembre en San José.

La primicia fue revelada por el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos: “Celso probablemente sea suplente”, afirmó, asegurando que el reemplazo será Orlando Galo.

Publicidad

Publicidad

El volante del Riga FC había sido duda por una contractura en el isquiotibial, pero superó las pruebas médicas: “Orlando Galo probablemente regrese al once titular, ha trabajado ahí junto a Aarón Murillo. A Galo le hicieron pruebas por su contractura y parece que todo en orden, sería titular contra la selección hondureña”, explicó Jiménez.

Publicidad

Ahora, habrá que ver si Herrera añadirá un tercer volante en la mitad del campo o si repetirá la línea de cinco defensores que tan mal resultado le ha dado en esta eliminatoria.

Publicidad

¿Cuándo juega La Sele y qué necesita?

Costa Rica se aferrará al milagro rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Honduras el martes 18 de noviembre, desde las 8:00 p.m. (hora local) en el Estadio Nacional de San José, en un duelo que definirá su destino.

Publicidad

ver también “Era una venta asegurada”: Alonso Martínez ve derrumbarse el fichaje de su vida tras la grave lesión que sufrió con Costa Rica

El combinado tico debe ganar sí o sí y esperar un resultado improbable entre Haití y Nicaragua para no quedar fuera de la Copa del Mundo, mientras Honduras llega con la clasificación directa totalmente en sus manos.