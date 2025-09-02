Decisión de la Unafut: Piojo Herrera enfrenta la baja de último momento que altera los planes de La Sele

El lunes, la Selección Nacional de Costa Rica continuó con su preparación de cara al partido ante Nicaragua del próximo viernes. Bajo el mando de Miguel “Piojo” Herrera, únicamente 17 de los 23 convocados por el estratega mexicano estuvieron presentes en la Federación Costarricense de Fútbol.

La jornada se dividió en dos bloques: una primera parte en cancha y otra en el gimnasio, con una segunda sesión programada en la tarde y un análisis en video durante la noche.

ver también Keylor Navas en la mira: desde Nicaragua lanzan una advertencia que el Piojo Herrera no esperaba para las Eliminatorias

El caso de Alexandre Lezcano

Entre los jugadores que estaban pendientes por incorporarse figuraba Alexandre Lezcano, guardameta de 24 años que milita en AD San Carlos. La ausencia del portero tenía una explicación que saltaba a la vista: su club debía disputar en la noche del lunes el compromiso ante Pérez Zeledón. La idea era que, una vez concluido el encuentro, se integrara a los entrenamientos de La Sele.

Publicidad

Publicidad

Alexandre Lezcano no se unió a los entrnamientos de La Sele (FCRF).

Sin embargo, el juego programado para las 7:00 p. m. en el estadio Carlos Ugalde no pudo llevarse a cabo. Una espesa niebla cubrió el escenario y obligó al cuarteto arbitral encabezado por Marianela Araya a suspender el compromiso, lo que alteró los planes del cuerpo técnico nacional.

Publicidad

Unafut reaccionó y complicó al Piojo Herrera

La Unafut actuó con rapidez y comunicó que el partido se reprogramó para este martes a las 3:00 p. m. en el mismo estadio. Esta decisión significa que Lezcano se perderá un nuevo día de trabajo con sus compañeros de selección justo en la recta final de la preparación para el choque contra Nicaragua.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

“Lezcano se perderá otro día de trabajo con La Sele. Ya se perdió el lunes, hay que ver qué decisión toman”, comentó el periodista Kevin Jiménez en su programa Seguimos. Aunque el portero de San Carlos es el tercer arquero del combinado nacional, para el Piojo Herrera resulta clave tener a todos sus convocados disponibles y listos para responder.

ver también Keylor Navas no lo intimida: referente de Nicaragua necesitó solo 4 palabras para poner en jaque a Costa Rica

Con la visita a Managua programada para este viernes 5 de septiembre por la primera jornada del Grupo C en la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026, el cuerpo técnico de Costa Rica espera que Lezcano pueda finalmente incorporarse a los entrenamientos este miércoles. Hasta entonces, el Piojo deberá ajustar su planificación con la ausencia de uno de los convocados.

Publicidad