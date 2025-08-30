Alarma en Costa Rica: Francisco Calvo revela lo que todos temen del partido ante Nicaragua por las Eliminatorias al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica inicia este jueves 5 de septiembre su camino en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, y lo hará en condición de visitante ante Nicaragua. El duelo es clave para los ticos, ya que un buen arranque podría marcar el desarrollo del grupo en el objetivo de llegar a su séptima Copa del Mundo.

La Tricolor sabe que, más allá de la diferencia histórica entre ambas selecciones, cada partido de eliminatoria trae consigo un nivel de dificultad distinto, especialmente cuando se juega fuera de casa. Así lo dejó claro el defensor Francisco Calvo, uno de los líderes de la escuadra nacional, quien lanzó una advertencia que enciende las alarmas.

¿Qué dijo Francisco Calvo sobre el partido ante Nicaragua?

“Es eliminatoria, es lo que todos queríamos, que es pelear la clasificación al Mundial. Sabemos lo que es eso”, comenzó diciendo el zaguero, subrayando la responsabilidad que afronta el equipo.

Publicidad

Publicidad

Pero lo más llamativo de su análisis llegó al referirse al principal “arma” que tendrá Nicaragua como local:“Es un rival complicado, tiene una cancha sintética. Me imagino que el estadio va a estar lleno. Para nosotros es prioridad empezar de buena manera, ojalá puntuando de a tres”.

Tweet placeholder

Publicidad

El detalle no es menor: el césped artificial ha sido un obstáculo frecuente para selecciones que no están acostumbradas a jugar en esas condiciones, lo que obliga a la Tricolor a redoblar esfuerzos en la adaptación.

Publicidad

ver también Alajuelense contra las cuerdas: Miguel Herrera presiona a la Liga con un mensaje para una de sus máximas figuras

Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, quien sorprendió con su lista de citados, se juega más que tres puntos en Managua. Es el primer paso de un proceso que podría devolver al país a la máxima cita del fútbol mundial, y Calvo ya dejó en claro que ningún detalle puede ser subestimado.