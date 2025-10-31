“Debería responder”: Keylor Navas sorprende a Messi con un mensaje directo que lo vincula a la Liga MX

El jueves 30 de octubre, la Ciudad de México fue escenario de un evento que acaparó todas las miradas: la inauguración oficial de “The Messi Experience”, una exposición interactiva dedicada a la vida y carrera de Lionel Messi, que recorre su historia desde los primeros pasos en Rosario hasta su consagración como campeón del mundo en Qatar 2022.

Entre las figuras que participaron del acto, una de las presencias más llamativas fue la de Keylor Navas, capitán de los Pumas de la UNAM, quien compartió vestuario con el astro argentino en el Paris Saint-Germain y lo enfrentó múltiples veces durante su etapa en el Real Madrid.

Keylor se rinde ante Messi

El histórico guardameta de 38 años no dudó en dedicarle palabras de admiración al argentino: “Es historia del fútbol, su trayectoria. Yo creo que fue un privilegio jugar contra él y con él, ver su talento, su historia… Para todos los que puedan visitar esta experiencia, es inolvidable”, comentó.

Además, Keylor reflexionó sobre los sentimientos encontrados de haber tenido que enfrentarse a Messi (quien es nada menos que es su máximo verdugo histórico) y, posteriormente, compartir equipo con él.

Keylor Navas participó de la inauguración de “The Messi Experience” (Jesús Flores Beltrán).

“Bueno, es difícil. Al final tenemos recuerdos bonitos, otros no tan bonitos, pero es parte del fútbol. Fue un privilegio jugar en contra de él y luego con él en París. Es muy bonito formar parte de su historia”, añadió el portero de los universitarios.

¿Messi en la Liga MX? La respuesta de Keylor Navas

Consultado sobre si recomendaría a Messi jugar en México, el internacional con Costa Rica se mantuvo diplomático: “No sé, creo que eso está en cada uno. Yo puedo hablar sobre mis decisiones, estoy muy contento de estar en México y en Pumas. Messi es el que debería responder eso”, señaló.

De todos modos, el contrato de Lionel Messi con Inter Miami se extiende hasta 2028, lo que hace que una posible llegada del argentino a la Liga MX sea, al menos por ahora, una auténtica utopía.