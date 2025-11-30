Problemas para Jafet Soto: la gran figura de Herediano que podría irse junto a Marcel Hernández

El Club Sport Herediano quiere clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2025, aunque también tiene la mira puesta en lo que será el mercado de fichajes. El Team debe resolver la situación de varios futbolistas que terminan sus contratos pronto.

La continuidad de Marcel Hernández parece estar encaminada, pero todavía no hay nada confirmado. El club florense le ofreció la renovación que pretendía el delantero cubano, por lo que todo parece indicar que llegarán a un acuerdo para firmar la extensión de contrato que finaliza este mes de diciembre.

A la espera de que se determine el futuro de Hernández, a Jafet Soto le surgió otro problema. Ahora, podría perder a una figura muy importante para el equipo y que fue más que importante en la obtención del bicampeonato actual.

Allan Cruz rechazó la primera oferta y podría terminar su contrato con Herediano

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Allan Cruz no aceptó la primera propuesta de renovación que le ofrecieron. “No aceptó el primer acercamiento por 2 años“, confesó sobre los detalles de esta propuesta que por ahora no tiene un trato.

El vínculo de Cruz finaliza en esta temporada, precisamente en junio de 2026. Ante este rechazo en el primer acercamiento que tuvieron ambas partes, el periodista agregó que “los clubes están atentos a su situación“.

Y es que Allan Cruz es uno de los mejores jugadores que tiene la Liga Promérica. Por eso, nadie se querrá perder del futbolista nacido en Nicoya en caso de que no continúe en Heredia.

