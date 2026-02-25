El escándalo que marcó a Bocha Batista en Venezuela y que en Costa Rica no quieren volver a vivir

La inminente llegada de Fernando Batista a la Selección de Costa Rica no solo despierta expectativa deportiva, también reabre capítulos de su etapa anterior que generan inquietud. El técnico argentino, que viene de dirigir a Venezuela sin lograr la clasificación al Mundial, está a un paso de asumir el banquillo de la Tricolor. Sin embargo, en el recuerdo reciente aparece un episodio extrafutbolístico que en territorio costarricense no quieren volver a vivir.

Tras la eliminación venezolana en la recta final de la eliminatoria, luego de caer ante Colombia, se desató una fuerte polémica en torno al comportamiento de algunos jugadores.

El escándalo que vivió Fernando Batista en Venezuela

La periodista Milena Gimón denunció en DirecTV que varios integrantes del combinado vinotinto habrían abandonado la concentración para irse de fiesta. La versión apuntaba a una fuga del hotel en plena concentración, un hecho que golpeó la credibilidad del proceso y puso en tela de juicio el manejo disciplinario del cuerpo técnico.

Aunque Batista evitó profundizar públicamente en el tema, el escándalo dejó una mancha en el cierre de su ciclo. Más allá del resultado deportivo, la imagen de desorden interno afectó la percepción del proyecto y alimentó críticas hacia la conducción del grupo. En procesos de selección nacional, donde el control y la convivencia son fundamentales, este tipo de situaciones trascienden lo anecdótico.

Futbolista de Venezuela se fueron de fiesta tras ser eliminados. (Foto: DirecTV)

Costa Rica sufrió lo mismo en la Copa Oro

En Costa Rica, el recuerdo inevitable es la polémica que se vivió durante la Copa Oro 2025. En aquella ocasión, la difusión de un video mostró a jugadores de la Selección en una discoteca en Las Vegas durante su tiempo libre. El entonces técnico Miguel Herrera tomó cartas en el asunto y decidió separar a futbolistas involucrados, marcando una postura firme frente a la disciplina. El episodio generó ruido mediático y abrió un debate sobre el profesionalismo dentro del plantel.

La coincidencia de antecedentes en ambos países alimenta el temor de que una situación similar pueda repetirse. La Federación Costarricense de Fútbol busca estabilidad, liderazgo fuerte y control absoluto del grupo en una etapa de reconstrucción. Si Batista asume oficialmente, uno de sus primeros desafíos será precisamente blindar el entorno y evitar que factores externos desvíen el foco competitivo.

