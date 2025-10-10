De la mano del Piojo Herrera: Costa Rica está a un paso de romper la marca que solo la Generación Dorada pudo alcanzar

Aunque el funcionamiento de la Selección de Costa Rica de Miguel “Piojo” Herrera aún no convence a los fanáticos tricolores, el estratega mexicano solo ha visto la derrota una vez desde que asumió el cargo a principios de 2025.

Fue justamente en su debut, un amistoso ante Estados Unidos que terminó 3-0 a favor de los norteamericanos. Luego de aquel fogueo, Costa Rica vapuleó a Belice en dos encuentros clasificatorios para la Copa Oro, certamen en el que fue eliminado en cuartos de final, por penales y sin perder ni un solo partido.

Posteriormente, en las primeras tres fechas de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, La Sele sumó tres empates, ostentando un invicto de 11 partidos (6 victorias y 5 empates). Esta es la quinta vez que la Tricolor acumula esta cantidad de partidos consecutivos sin perder, a solo dos juegos de igualar su mejor marca histórica.



El legado de la Generación Dorada

Este récord se remonta al 26 de marzo de 2015, cuando la Generación Dorada que hizo historia en Brasil 2014 igualó 0-0 ante Paraguay en un amistoso. El camino histórico comenzó en un amistoso previo al Mundial que terminó en empate 1-1 contra Irlanda.

Durante la Copa del Mundo, los dirigidos por Jorge Luis Pinto sorprendieron al mundo: remontaron ante Uruguay, vencieron a Italia y empataron con Inglaterra, Grecia y Holanda, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol centroamericano.

Costa Rica 0-0 Paraguay, marzo del 2015 (Getty).

Tras la cita mundialista, la Tricolor tampoco perdió en sus siguientes desafíos. En la Copa UNCAF, derrotó 3-0 a Nicaragua, igualó 2-2 con Panamá y venció 2-1 a Guatemala en la final gracias a un gol de tiro libre de Bryan Ruiz. Posteriormente, durante la gira a Asia, Costa Rica superó 4-3 a Omán y 3-1 a Corea del Sur, antes de empatar 3-3 con Uruguay y cerrar la hazaña con el 0-0 ante Paraguay.

¿Cuándo puede alcanzar la marca histórica?

En caso de no perder frente a Nicaragua el próximo lunes 13 de octubre en el Estadio Nacional de San José, el DT podría igualar la hazaña histórica el 13 de noviembre, cuando Costa Rica visite a Haití.