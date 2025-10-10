Costa Rica consternada por Keylor Navas: apareció el video que confirma el peor temor del Piojo Herrera antes de recibir a Nicaragua

La previa del duelo en el que la Selección de Costa Rica visitó a Honduras en San Pedro Sula por la ronda final de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 estuvo marcada por la preocupación de los aficionados ticos por el estado físico de Keylor Navas.

El portero de los Pumas de la UNAM llegó a la concentración de la Tricolor con un golpe en el tobillo que lo obligó a realizar trabajos diferenciados y puso en duda su participación en el Francisco Morazán.

Finalmente, los temores del cuerpo técnico de Miguel “Piojo” Herrera se disiparon, y el histórico guardameta pudo estar presente en un 0-0 que le dio poco trabajo.

Keylor Navas vuelve a encender las alarmas

Ahora, mientras en Costa Rica ya todos tienen la mente puesta en la próxima final ante Nicaragua —que será el lunes 13 de octubre en un Estadio Nacional que se espera repleto— apareció un video que vuelve a encender las alarmas por Keylor Navas.

El periodista Leo Sandi compartió a través de sus redes sociales imágenes del arquero de 38 años mientras abandonaba el estadio, evidenciando una renguera bastante pronunciada de su pie izquierdo.

Al parecer, el tobillo no ha dejado de darle complicaciones a Keylor Navas, a pesar de que antes del partido con los catrachos se informó que ya se encontraba al 100%.

¿Qué va a hacer el Piojo Herrera?

Ahora, quedará en manos del cuerpo médico de La Sele evaluar el estado de Keylor e informar al Piojo Herrera si su titularidad frente a Nicaragua podría estar en riesgo.

La situación se torna más delicada si se considera que el suplente Patrick Sequeira también se mantiene de baja por lesión, dejando al equipo con Esteban Alvarado como alternativa bajo los tres postes.