Orlando Galo vivió una noche especial con su doblete en la victoria de 4-0 de Costa Rica ante San Cristóbal y Nieves, esto después de la suspensión por dopaje positivo de clostebol y que lo dejó fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que ahora busca su revancha.

Galo se mostró emocionado tras sus dos anotaciones, en el que recordó que esta sanción lo hizo pensar en retirarse del futbol, pero al final recibió bastante apoyo de parte de su familia, así como la gente de Herediano liderada por Jafet Soto, cuerpo técnico y sus compañeros.

El agradecimiento de Orlando Galo

“El agradecimiento es personal a todos lo que estuvieron conmigo en este momento, mi familia, la familia de mi novia, mi novia, mi PF, Jafet Soto, y todas esas personas, lo más importante para mí era saber cómo iba a volver, tema de fuerza, alimentación, etc., también le agradezco a la gente que ha estado conmigo en todo momento”, dijo.

Galo contó la importancia de Campbell para dejar el mal momento que atravesó: “Hay una persona en este camerino que me apoyó mucho y que me hizo sobresalir más. Fue Joel, una persona fundamental y clara para el avance de mi carrera“.

Por otra parte, habló de cómo lleva las provocaciones, tomando en cuenta que los aficionados rivales y hasta los mismos futbolistas de otros clubes tratan de sacarlo de sus casillas al recordarle su castigo.

“Me encanta que me griten eso (positivo), me da mucha motivación, FIFA dio una notificación, no fue mi culpa, no fue intencional, el partido pasado ante Santos tuve discusiones con un rival, le dije que no se lo deseaba ni a mi peor enemigo, ya pasó todo lo que tenía que pasar, ahora soy diferente, trato de convencer al entrenador de la selección, de Herediano que puedo salir adelante”, aseguró.

“Sí claro, pero es algo que se da dentro de la cancha, por supuesto que me lo han dicho, eso queda adentro, afuera somos compañeros, jugadores de selección, nos topamos en la calle, y sigue igual, son discusiones que se dan dentro del terreno de juego, en la selección nos vemos y defendemos el escudo nacional”, agregó.

Por último mencionó que no se esconde: “Estoy dando la cara, soy una persona que dio positiva, que FIFA así lo dio a conocer, pero estoy acá demostrando la categoría de jugador que soy, soy muy capaz, sé que si no se hubiese dado eso estaría jugando fuera, pero bueno son situaciones de la vida, del destino, trabajo para estar en mi mejor versión”.