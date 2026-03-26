De Guatemala a Costa Rica: Amarini Villatoro refuerza a Cartaginés con un chapín

El mercado del fútbol costarricense sigue moviéndose con decisiones estratégicas que muchas veces pasan por detalles administrativos, y Cartaginés acaba de cerrar una jugada clave. A partir de este 27 de marzo, el club brumoso podrá liberar una plaza de extranjero y eso le permitirá incorporar oficialmente a un futbolista guatemalteco a su primer equipo.

La clave de todo está en la situación de Diego González. El lateral, que llegó al país en 2019 para jugar con Herediano, finalmente recibirá la ciudadanía costarricense, sumando así una nueva nacionalidad a la mexicana que ya posee. Tras un paso por el fútbol local, un regreso a México y una etapa en Guatemala, el defensor volvió en 2022, se estableció en el país y cumplió con los requisitos necesarios para completar el trámite.

Este cambio administrativo tiene un impacto directo en la estructura del plantel. Al dejar de ocupar plaza de extranjero, González libera un cupo que Cartaginés necesitaba con urgencia. En un torneo donde las restricciones de foráneos condicionan las decisiones, este tipo de movimientos puede marcar la diferencia en el armado del equipo, especialmente en posiciones donde han tenido dificultades.

¿Quién es el jugador de Guatemala que podrá jugar en Cartaginés?

Y ese espacio ya tiene dueño. El beneficiado será Marcelo Hernández, defensor guatemalteco de 20 años que llegó al club a inicios de febrero, pero que no pudo ser inscrito en el primer equipo debido a la falta de cupos disponibles. Durante este tiempo, el zaguero chapín se mantuvo trabajando en el Alto Rendimiento, esperando una oportunidad que ahora finalmente se le presenta.

Marcelo Hernández ya puede jugar en Cartaginés.

Hernández no es un desconocido para el cuerpo técnico. Amarini Villatoro lo conoce bien de su etapa en el Xelajú de Guatemala, lo que facilita su adaptación tanto al sistema de juego como a las exigencias del fútbol tico. Esa confianza previa fue clave para que el club apostara por él, incluso sabiendo que inicialmente no podría utilizarlo en competencia oficial.

Publicidad

Publicidad

ver también Alivio para Bocha Batista: confirman que futbolista de La Sele no sufrió la lesión grave que se creía

Para Cartaginés, la incorporación del joven defensor llega en un momento oportuno. La defensa ha sido una de las zonas más golpeadas por lesiones en las últimas semanas, y la aparición de una alternativa fresca puede ser determinante en el cierre del torneo.

Así, desde Guatemala hasta Costa Rica, Marcelo Hernández encuentra su oportunidad en un grande del país, mientras los brumosos refuerzan su plantel con una movida que mezcla gestión y visión deportiva.

Publicidad

Datos Claves