“Ya decidió”: Alajuelense lo tentó con una oferta, pero terminó eligiendo a otro grande de Costa Rica

La gerencia deportiva de Liga Deportiva Alajuelense ya trabaja en la confección de la planilla para el próximo torneo, pero acaba de recibir un “no” en su primer intento por reforzar la defensa.

En medio de las turbulencias que produjo la salida de Óscar Ramírez, los manudos pusieron el ojo en Diego González, una de las figuras del Cartaginés, y le presentaron una oferta formal para llevarlo al Morera Soto. Sin embargo, el jugador prefirió quedarse en la Vieja Metrópoli.

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La lealtad a Cartaginés sobre Alajuelense

Durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, Kevin Jiménez detalló la situación: el mexicano naturalizado costarricense se mantuvo firme en su postura inicial y ya le notificó a su círculo cercano que su futuro sigue siendo blanquiazul.

“Lo que me dijeron es que Diego González ya decidió quedarse en Cartago. No ha firmado el documento de la renovación pero ya le comunicó a su agente que quiere seguir en Cartago. Si todo está en orden en el contrato de la renovación va a firmar. Pero la Liga sí le hizo una oferta concreta para llegar“, explicó el periodista.

Cartaginés respira y en la Liga se inquietan

La decisión del ex Herediano es un alivio para el técnico brumoso Amarini Villatoro, que se asegura mantener a uno de sus principales referentes defensivos para la próxima temporada.

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Por su parte, la directiva del León tendrá que pasar de página y seguir sondeando el mercado de fichajes si su prioridad sigue siendo incorporar un lateral izquierdo de experiencia ante la posibilidad de que Ronald Matarrita salga al extranjero.

En síntesis

Kevin Jiménez confirmó que Diego González rechazó la oferta de la Liga y priorizará la firma de su renovación con el Club Sport Cartaginés.

El técnico brumoso logra retener a uno de los referentes de su defensa de cara a la planificación del próximo torneo.

Tras este intento fallido, lo manudos seguirán sondeando el mercado de fichajes en busca de un lateral izquierdo.