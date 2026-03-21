Cómo está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica en la Jornada 13

Este viernes empezó la jornada 13 del Clausura 2026 de Costa Rica con dos partidos. Por un lado, Guadalupe y Sporting igualaron 0-0, pero por el otro, Liberia venció 1-0 a Puntarenas y comenzó a presionar a la Liga Deportiva Alajuelense.

Es que con el triunfo, el equipo dirigido por Saturnino Cardozo igualó a la Liga en el cuarto lugar, con 18 puntos, y ahora los rojinegros están más obligados que nunca a ganarle este sábado a Herediano si quieren escalar en la tabla.

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Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica

Los primeros cuatro se clasificarán a semifinales.

Así sigue la Jornada 13 del Clausura 2026 de Costa Rica

Viernes 20/3

Guadalupe 0-0 Sporting

Puntarenas 0-1 Liberia

Sábado 21/3

Herediano vs. Alajuelense | 20:00 | FUTV

Domingo 22/3

Pérez Zeledón vs. Cartaginés | 15:00 | FUTV

San Carlos vs. Saprissa | 18:00 | Tigo Sports

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