Nació en México, Alajuelense fue por él, pero confirmaron que decidió jugar en otro grande de Costa Rica

En Liga Deportiva Alajuelense el Clausura 2026 ya quedó atrás más rápido de lo esperado. La eliminación dejó heridas abiertas y, casi sin tiempo para procesarlas, el club empezó a mover fichas pensando en el próximo torneo. En ese escenario, uno de los nombres que apareció con fuerza en la planificación rojinegra fue el de un lateral con recorrido en el país y perfil ideal para reforzar una zona clave.

¿Quién es el futbolista mexicano que fue a buscar Alajuelense?

La dirigencia manuda avanzó con decisión. Hubo interés concreto, contactos y hasta una oferta formal sobre la mesa para intentar quedarse con Diego González, un jugador que quedaba libre al finalizar el torneo y que se perfilaba como una oportunidad de mercado difícil de dejar pasar. Todo indicaba que podía ser uno de los primeros movimientos fuertes de la Liga en esta nueva etapa.

Sin embargo, cuando parecía que la historia se encaminaba hacia un acuerdo, el guion empezó a cambiar. Kevin Jiménez confirmó que la prioridad no estaba en cambiar de camiseta, sino en darle continuidad a un proceso que ya venía construyendo en Club Sport Cartaginés. Una decisión que sorprendió en Alajuelense, donde lo daban como una opción muy seria.

La negociación tomó otro rumbo en cuestión de días. Cartaginés aceleró y dejó prácticamente encaminada la renovación del lateral, con un contrato que se extendería por dos años más. A falta de la firma, todo apunta a que González seguirá defendiendo la camiseta brumosa, cerrándole la puerta a la posibilidad de dar el salto a la Liga.

Diego González seguirá en Cartaginés.

No se trata de un jugador cualquiera dentro del mercado local. Nacido en Tequila, México, con formación en Deportivo Toluca, González llegó al fútbol costarricense en 2020 para sumarse a Club Sport Herediano. Desde entonces, ha construido una carrera sólida en el país, hasta consolidarse en Cartaginés desde 2024 como una pieza importante en su estructura.

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Para Alajuelense, la situación deja una lectura clara: no siempre alcanza con el interés o la oferta. En un mercado cada vez más competitivo, la estabilidad y los proyectos deportivos también pesan en la decisión final de los jugadores. Y en este caso, González parece haber optado por la continuidad antes que por un cambio de aire.

La Liga suma un revés en su planificación, mientras Cartaginés se asegura a uno de sus hombres importantes. En un momento donde cada decisión empieza a definir el próximo semestre, la elección del lateral mexicano deja en evidencia que el mercado no siempre responde a la lógica esperada.

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Datos Claves

Alajuelense presentó una oferta formal por el lateral mexicano Diego González para el torneo.

presentó una oferta formal por el lateral mexicano para el torneo. Diego González rechazó la propuesta para renovar su contrato con el Club Sport Cartaginés .

rechazó la propuesta para renovar su contrato con el . El nuevo acuerdo vinculará al futbolista con el equipo brumoso por dos años adicionales.