Nació en México, fue bicampeón con Herediano y ya tiene su naturalización para jugar en La Sele del Bocha Batista

Este viernes, la Fedefútbol anunció oficialmente la primera convocatoria de Fernando “Bocha” Batista como entrenador de la Selección de Costa Rica. El listado está enfocado en el microciclo que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de marzo y está compuesto exclusivamente por jugadores del campeonato local.

Pero en paralelo a esta noticia surgió otra información que puede tener impacto en el futuro de la Tricolor. El periodista Daniel Jiménez confirmó que, a partir del 21 de este mismo mes, el flamante técnico de Costa Rica podría contar con otro futbolista del medio nacional dentro de su radar: Diego González.

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Diego González ya tiene su naturalización

Nacido en Tequila, México, el lateral izquierdo, actualmente una de las figuras del Club Sport Cartaginés, ya completó su proceso de naturalización como costarricense.

Ahora solo resta que se le entregue la cédula para que quede plenamente habilitado y pueda formar parte de una eventual convocatoria al combinado patrio.

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La noticia también representa una gran ventaja para los brumosos, ya que González dejará de ocupar plaza de extranjero en la Vieja Metrópoli. Desde su llegada al club a inicios de 2024, el defensor azteca suma 88 partidos, 10 goles y 5 asistencias.

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Antes de su etapa en Cartaginés, también defendió los colores del Club Sport Herediano, donde fue parte de la conquista de dos campeonatos nacionales y una Supercopa de Costa Rica.

La Sele necesita un “3”

La posición de lateral izquierdo es justamente una de las zonas donde la Selección de Costa Rica presenta más interrogantes. Durante el proceso de Miguel “Piojo” Herrera, el dueño de aquel carril fue Joseph Mora, pero actualmente atraviesa un momento irregular e incluso perdió la titularidad en el Deportivo Saprissa frente a Jorkaeff Azofeifa.

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González jugó 79 partidos como florense (CSH).

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Además, el duro golpe que significó la eliminación en el camino hacia el Mundial 2026 obliga a replantear varios nombres con miras al proceso rumbo a 2030. En ese escenario, el perfil de González podría ganar fuerza dentro del ciclo encabezado por el “Bocha” Batista.

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Seis años en Costa Rica

González llegó al país en la temporada 2019-2020 para jugar con Herediano. Posteriormente regresó a Toluca, tuvo una segunda etapa con el Team, pasó por Xelajú de Guatemala y desde 2024 forma parte del cuadro de Cartago.

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Seis años después de su arribo al fútbol costarricense, no solo se consolidó en la Liga Promérica: ahora también queda habilitado para soñar con vestir la camiseta de la Selección de Costa Rica.

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En síntesis

–Naturalización confirmada: el lateral izquierdo Diego González, nacido en Tequila, México, ya completó su proceso para obtener la nacionalidad costarricense y pronto recibirá su cédula.

–Posible opción para La Sele: una vez habilitado, el futbolista podrá ser considerado por Fernando “Bocha” Batista para futuras convocatorias de la Selección de Costa Rica.

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–Trayectoria en el país: el actual jugador de Cartaginés fue bicampeón nacional y campeón de Supercopa con Herediano, y en Costa Rica ya acumula 88 partidos, 10 goles y 5 asistencias con los brumosos.