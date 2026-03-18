“Nada mejor”: Concacaf genera el enojo de Alajuelense con un mensaje que celebra la clasificación de LAFC

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez quedó eliminada en los octavos de final de la Concachampions 2026 tras caer (1-2) en el Morera Soto frente a LAFC con un global de (2-3). El equipo rojinegro no pudo sostener la ventaja inicial, y un gol de David Martínez sobre el final sentenció las acciones para el equipo de la MLS.

Con este resultado final, Los Ángeles FC avanzan a los cuartos de final de esta Concachampions, donde enfrentarán al Cruz Azul y sobre este escenario, Concacaf dejó un mensaje que no gustará a Alajuelense.

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Así fue el mensaje de Concacaf tras la eliminación de Alajuelense en la Concachampions

Tras la clasificación de LAFC a los cuartos de final de la Concachampions, un mensaje publicado por la cuenta oficial del torneo terminó generando molestia en el entorno de Alajuelense.

La publicación desde la cuenta oficial de la competición, en la que se destacó que no había “nada mejor que celebrar un gol de último minuto”, fue un baño de agua fría para los manudos que vieron cómo el boleto a cuartos de final se les escapó en casa.

De esta manera la Liga Deportiva Alajuelense sigue sin poder replicar lo hecho en la campaña 2014/2015 de la Concachampions, cuando eliminaron a DC United y llegaron hasta semifinales junto a Club Sport Herediano.

En conclusión, la eliminación de Alajuelense no solo dejó un golpe deportivo por la forma en que se escapó la clasificación, sino también un malestar adicional por el mensaje difundido desde Concacaf. Los manudos deberán seguir trabajando para emparejar esta disputa internacional ante equipos de la MLS y la Liga MX.

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