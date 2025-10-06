Costa Rica golpea primero: Fedefútbol celebra la noticia que da un impulso clave a La Sele antes de enfrentar a Honduras

En Centroamérica, todas las miradas están puestas sobre el enfrentamiento entre las selecciones de Costa Rica y Honduras por la fase final de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Este jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (horario de Centroamérica), el conjunto dirigido por Miguel “Piojo” Herrera visitará a los catrachos en el Estadio Francisco Morazán, en un duelo que será definitorio para empezar a definir la clasificación a Norteamérica.

Los ticos, con 2 puntos tras empatar con Nicaragua y Haití, llegan con la obligación de sumar en un escenario que históricamente les ha sido adverso, mientras que Honduras buscará ampliar su ventaja en el liderato del Grupo C.

Un golpe que anima a Costa Rica

Este lunes, a solo tres días del Clásico Centroamericano, Costa Rica y Honduras se vieron las caras por la fase de grupos del Torneo Sub-16 UNCAF FIFA FORWARD, que se está realizando en Guatemala y que sirve como preparación para la Eliminatoria Sub-17 de Concacaf rumbo a Qatar 2026.

En un partido muy disputado, La Sele Sub-16 dirigida por Randall Azofeifa se llevó una valiosa victoria por 1-0 gracias a una anotación de Akenai Samuels, delantero del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense. Esta victoria representa un impulso anímico para el combinado mayor, que buscará replicar ese rendimiento ante los catrachos.

La Sele Sub-16 a la final del Torneo UNCAF

Anteriormente, la Sub-16 de Costa Rica había derrotado 2-0 a El Salvador y 3-0 a Belice, asegurando así el primer lugar de su grupo y avanzando a la gran final del certamen, que se disputará este 8 de octubre ante el ganador del Grupo A, conformado por Guatemala, Panamá, Nicaragua y Cuba.

Un día después de esta final juvenil, la Selección mayor intentará repetir lo logrado por la Sub-16 ante Honduras, buscando comenzar a enderezar el rumbo rumbo al Mundial 2026.