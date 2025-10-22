Conmoción en Costa Rica por la detención de un ex futbolista de La Sele: “Tentativa de homicidio”

Steven Orias, ex portero de Club Sport Herediano, fue detenido en la mañana de este miércoles 22 de octubre por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) bajo la sospecha de “tentativa de homicidio“, informó Canal 7.

La aprehensión de Orias se produjo a las 11:10 a.m. en Los Sitios, Moravia. Allí, habría ocurrido la presunta agresión del futbolista de 22 años contra tres hombres el 1 de agosto, como respuesta a una riña en la que se habría involucrado.

Randall Zúñiga, director de la Policía Judicial, fue más allá en diálogo con La Nación y confirmó que el futbolista intentó asesinar a estas personas, de apellido Jiménez, Zúñiga y Salazar, al abrir fuego contra ellas con un fusil AK-47.

ver también Fue campeón en Herediano, jugó con la Selección de Costa Rica y ahora lo acusan de cometer un grave delito

Tras el incidente, los agentes del OIJ recibieron una denuncia e iniciaron la investigación que culminó días después con la captura del futbolista: le incautaron su celular y lo llevarán al Ministerio Pública para determinar su situación jurídica.

De ser convocado a La Sele y campeonar con Herediano a estar en la mira de la justicia

Steven Orias fue formado en Herediano. Su debut con el primer equipo llegó el 26 de noviembre de 2022, en el empate 0-0 con Santa Ana por el Torneo de Copa. Años después, en el Apertura 2024, conquistó su primer título en la máxima categoría al vencer a Alajuelense en la Gran Final.

Steven Orias en acción durante su paso por el Team. (Foto: Herediano)

Publicidad

Publicidad

Antes de este momento de gloria, Luis Fernando Suárez lo convocó a un microciclo de Costa Rica previo al Mundial de Qatar 2022 gracias a su buen desempeño en el Alto Rendimiento con los Rojiamarillos y fue suplente en el amistoso contra Nigeria que finalizó en triunfo 2-0.

En el momento de su detención, el guardameta estaba militando en Desamparados de la Liga de Ascenso luego de rescindir contrato con Herediano.