Costa Rica

Con aval de FIFA: Costa Rica recibe la notificación que pone a Centroamérica a sus pies y golpea a la MLS

De manera inesperada Costa Rica ahora mismo se posiciona por encima de la MLS. A continuación los números publicados.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Costa Rica golpea a la MLS
Costa Rica golpea a la MLS

El más reciente ranking de ligas de Concacaf publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol dejó una noticia de alto impacto para la región, ya que la Primera División de Costa Rica aparece por encima de la Major League Soccer (MLS) en la clasificación de 2025.

Dicho respaldo, avalado por métricas reconocidas a nivel FIFA, posiciona al fútbol costarricense como la mejor liga de Centroamérica y la segunda de Concacaf, solo superada por la Liga MX.

Costa Rica por encima de la MLS

Lo publicado dejó a la Primera División de Costa Rica ubicada en el puesto 28 del mundo, superando a la Major League Soccer, que aparece en la posición 40. Esta clasificación consolida a Costa Rica como la mejor liga de Centroamérica y evidencia un rendimiento competitivo superior al de la MLS a nivel internacional.

Ranking de ligas de Concacaf publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol

El resultado no solo refuerza el prestigio internacional de Costa Rica, sino que también golpea directamente la narrativa de crecimiento de la MLS, al quedar relegada al tercer puesto del área.

Centroamérica avanza

Por detrás de Costa Rica y la MLS, el ranking también ordena el resto del bloque centroamericano, con la Liga Primera de Nicaragua ubicada en el puesto 55 del mundo, seguida por la Liga Nacional de Honduras en la casilla 57 y la Liga Nacional de Guatemala en el lugar 65.

Más atrás aparece la Liga Panameña de Fútbol, que cierra el listado regional en la posición 98, reflejando una brecha clara respecto a Costa Rica en el contexto internacional.

