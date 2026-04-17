Cómo está la tabla de posiciones de Costa Rica: ¿Alajuelense se queda afuera de las semifinales del Clausura 2026?

El Clausura 2026 de la Liga Promérica de Costa Rica está, sin lugar a dudas, en su mejor momento. Este viernes empieza la Jornada 16 del campeonato y se trata de una fecha que estará marcada por el Clásico Nacional entre Alajuelense y Saprissa pero también por la suerte que puede correr la Liga.

Es que el equipo del Machillo Ramírez está, por ahora, fuera de las semifinales ya que se encuentra en el quinto puesto de la tabla. Aunque de todos modos, nada está dicho ya que así como hoy se ubica allí, está en sus manos revertir la situación.

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La Jornada 16 se abre con el duelo de este viernes entre Liberia y Cartaginés, un partido que sin dudas ningún manudo se perderá ya que una victoria del equipo de Saturnino Cardozo hundiría aún más a los rojinegros fuera de semifinales.

De todos modos, si Alajuelense gana el clásico contra Saprissa, el panorama sería totalmente diferente en una tabla de posiciones que está que arde…

La tabla de posiciones del Clausura 2026

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Así se juega la Jornada 16 del Clausura 2026 de Costa Rica

Viernes:

8:00 pm | Liberia vs. Cartaginés | FUTV

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Sábado

4:00 pm | Guadalupe vs. Pérez Zeledón | FUTV

7:00 pm | Puntarenas vs. Sporting | Tigo Sports

8:00 pm | Herediano vs. San Carlos | FUTV

Domingo

5:00 pm | Alajuelense vs. Saprissa | FUTV