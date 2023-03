El caso de los arbitrajes generó una gran polémica en el fútbol costarricense. La filtración de una conversación correspondiente al grupo de colegiados de la máxima categoría causó revuelo, así como el enojo puntual del Deportivo Saprissa, al que estaban haciendo referencia en esa charla.

Aquello derivo en un tajante pedido de los morados: que aquellos involucrados en lo acontecido no piten en sus compromisos, tanto de local como visitante. Además, cuestionaron la designación de Pedro Navarro para el choque contra Herediano, que acabó con derrota 4-1.

Luego de varios días, la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) emitió su respuesta mediante una carta, la cual resulta sumamente contundente: no habrá sanciones para ningún juez; se rechaza la petición de la S y se argumentó la elección de Navarro en la caída contra el Team.

“Esta comisión ha analizado lo externado en un chat privado de los árbitros que se hizo público. (…) No encontramos razones de peso para sancionar a ninguno de los ahí involucrados. Las palabras que se mencionan ahí no muestran ningún plan ni estrategia para perjudicar a ningún equipo ni a ningún jugador. (…) El chat no menciona nada que vaya en contra de las reglas del juego y más bien recalcan en no ir predispuestos“, expresa el enunciado en uno de sus apartados.

“Esta conversación se desarrolla en un ámbito privado por lo que nuestra competencia de acción se ve limitada por el derecho fundamental de la privacidad de las comunicaciones (…). El nombramiento (de Navarro) se da por consenso (…), estuvimos de acuerdo que por su madurez, solidez, experiencia y forma de administrar los juegos (…) era el indicado“, añadieron.