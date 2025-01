Colo Colo ya eligió: Keylor Navas consigue la respuesta que esperaba y hará enojar a Arturo Vidal

Keylor Navas está cada vez más cerca de volver a jugar. Después de haber quedado libre del PSG en junio del año pasado, el portero no consiguió club y permaneció inactivo durante todo el semestre.

Sin embargo, con este nuevo mercado de fichajes apareció una chance firme y sólida en un mercado hasta ahora desconocido para él: Colo Colo, el equipo más grande de Chile, donde juega Arturo Vidal.

Según diversas fuentes, el tico está muy cerca de fichar con el Albo y de compartir planilla con quien fuera una estrella del Bayern Munich, Barcelona y Juventus, entre otros equipos, un siempre polémico Rey Arturo que ya había dicho que prefería otras opciones por sobre Navas.

Colo Colo le da a Keylor Navas la respuesta esperada por todos menos por Arturo Vidal

El fichaje de Keylor Navas en Colo Colo se definirá este lunes. La duda es si la dirigencia se inclinará por la leyenda de 38 años o si finalmente renovará a Brayan Cortés, portero de la selección chilena que lleva años en el club pero mostró interés en marcharse y luego dio marcha atrás aunque subió sus pretensiones salariales.

Keylor Navas y Arturo Vidal: ¿un problema en puerta?

En ese camino, Vidal se pronunció hace algunos días y aseguró que si por él fuera, elegiría la continuidad de Cortés y además puso en duda el estado de Navas. “El tema mío es que no sé por qué no juega desde hace tanto tiempo. A mí me gustaría más que se quedara Cortés… necesitamos gente fuerte para poder pelear la Libertadores”, dijo, tajante, al respecto.

Colo Colo ya eligió: Keylor Navas es la respuesta

En medio de todo esto, el sitio partidario Sentimiento Popular realizó una encuesta en la que le preguntó a la afición de Colo Colo a quién preferían. Y los fanáticos no dudaron: Keylor Navas se impuso con el 85% de las entre más de 3.380 votos.

La encuesta que realizó el medio chileno. (SentimientoPopular.cl)

¿Qué dirá Arturo Vidal, el máximo ídolo de la institución?