El entrenador argentino no dudó en hablar bien de su colega que está a cargo de los chapines.

Claudio Vivas elogió a Luis Fernando Tena antes del Costa Rica vs Guatemala

Claudio Vivas, entrenador interino de la Selección de Costa Rica, charló hace unos instantes en conferencia de prensa antes del partido ante Guatemala, en el que habló de varios aspectos y se tomó el tiempo para destacar lo hecho por el mexicano Luis Fernando Tena.

Vivas lo elogió y admitió que los chapines serán un contrincante complicado, pero dejó claro que su equipo se enfocó en trabajar para mejorar los errores, así como decir que aún faltan detalles en el once confirmando que Gerald Taylor será titular.

Claudio Vivas elogió a Luis Fernando Tena

“En general no hablo en forma individual de los jugadores, pero me parece importante que hay un entrenador de mucha experiencia, mis respetos para él, lo conozco cuando estuve en el futbol mexicano, lo más importantes es el rival y el equipo, que es peligroso en varios aspectos y es algo que ya sabemos. Vamos a tratar de contrarrestarlos y sorprenderlos para quedarnos con el partido, conscientes que ellos quieren lo mismo”, dijo.

Su análisis del Costa Rica vs Guatemala

“Al final, el sistema no es lo más relevante. Lo que importa es lo que podamos desarrollar y mejorar respecto al último partido. Debemos consolidar una idea de juego, y para encuentros importantes como el del lunes, es crucial atender a los detalles”, arrancó diciendo.

“El equipo aún no está confirmado, pero puedo decir que Gerald Taylor va a ingresar por Haxzel Quirós. No hay ninguna duda. Hemos estado recuperando a los jugadores y entrenando lo que queremos para este partido”, agregó sobre el posible once.

“Tuvimos tiempo para entrenar. Hicimos cuatro prácticas antes del juego contra Guatemala y probamos algunas alternativas. Aún no tengo la alineación definida, pero sabemos la importancia del partido y que será una prueba de carácter ante un gran rival”, finalizó.