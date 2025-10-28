Piojo Herrera contra las cuerdas: el DT de La Sele recibe un ultimátum desde la Fedefútbol camino al Mundial 20256

La Selección de Costa Rica vive días de tensión. Aunque la Tricolor aún depende de sí misma para asegurar su boleto al Mundial 2026, el ambiente dentro de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) está lejos de la calma. La figura del técnico Miguel “Piojo” Herrera se encuentra bajo la lupa, y desde adentro ya empiezan a sonar voces que piden un cambio si los resultados no llegan como se esperan.

El combinado nacional dejó sensaciones encontradas en la última fecha eliminatoria: empató sin goles ante Honduras en San Pedro Sula y luego goleó 4-1 a Nicaragua en el Estadio Nacional. Pese al repunte, Costa Rica sigue dependiendo de las dos últimas jornadas ante Haití y Honduras, para sellar su clasificación.

¿Cuál es el ultimátum que le dieron al Piojo Herrera?

Sin embargo, según informó el programa Teléfono Rojo, parte del Comité Deportivo de la Federación estaría dispuesta a remover a Miguel Herrera del cargo si la Selección no logra la clasificación directa al Mundial. El planteamiento es claro: si Costa Rica termina en zona de repechaje, otro entrenador asumiría la eliminatoria intercontinental.

“En el Comité hay un sector que no está conforme con el rumbo del proceso. Si Herrera no mete a Costa Rica directo al Mundial, pedirán que otro técnico dirija el repechaje”, reveló el periodista Ferlín Fuentes.

Uno de los dirigentes que, según el programa, apoya esta idea es Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés e integrante del Comité. Vargas considera que, en caso de no alcanzar la clasificación directa, el proyecto del Piojo habría cumplido su ciclo.

El consenso, no obstante, parece más claro en los extremos: si Costa Rica clasifica directamente, Herrera continuaría al mando; si queda completamente afuera del mundial, su salida sería inmediata. El único escenario incierto, y que divide al Comité, es el del repechaje.