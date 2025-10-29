Piojo Herrera recibe la sentencia que pone en duda su trabajo mientras peligra la clasificación de Costa Rica al Mundial 2026

El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, celebró con emoción la contundente clasificación de su equipo ante Motagua en Tegucigalpa, un logro que selló su pase a la Liga de Campeones de Concacaf con un global de 4-1.

Sin embargo, en medio del festejo, Vargas no dejó pasar las recientes declaraciones de Miguel Herrera como DT de la Selección de Costa Rica, quien cuestionó la capacidad del Cartaginés para responder en los momentos clave del torneo nacional.

Golpe para Miguel Herrera

Por ende, en este escenario, el presidente brumoso aprovechó la clasificación de Cartaginés para enviar un mensaje indirecto a Miguel Herrera, demostrando que el club está preparado para competir al más alto nivel.

“No quisiera acordarme de este señor en este momento de tanta alegría para mí. Solo puedo decir: que siga analizando las cosas tan mal como las analiza. El Cartaginés necesitaba esta victoria, y por ahora lo vamos a celebrar“, comentó Leonardo Vargas sobre Miguel Herrera.

Recordemos que este comentario llega después de que Miguel Herrera, en entrevista con Radio Columbia, afirmara que el Cartaginés “se cae en los momentos clave” y que por eso no había convocado jugadores del club a la Selección Nacional.

Vargas mantiene su postura firme ante las críticas de Miguel Herrera

La tensión entre Leonardo Vargas y Miguel Herrera no es nueva y se ha intensificado tras las críticas del técnico mexicano hacia el Cartaginés. Tan fuerte fue el malestar del presidente brumoso, que incluso decidió no asistir como delegado al partido eliminatorio de Costa Rica en San Pedro Sula, en señal de desacuerdo con los comentarios de Herrera.