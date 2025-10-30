El Club Sport Cartaginés se impuso por 3-1 este martes y sentenció la llave frente a Motagua por un lugar en la próxima Concachampions. El equipo brumoso volvió a ganar en Honduras al igual que la semana pasada en Costa Rica y superó a los de Javier López por 4-1 en el global.

De esta manera, Cartago está nuevamente en una Copa de Campeones Concacaf tras 12 años. Su última participación fue en la edición 2013-2014, de la que quedó eliminado en la fase de grupos.

Para llegar de la mejor forma a esta competición, el cuadro que dirige Andrés Carevic ya piensa en el mercado de fichajes que abrirá en diciembre. Buscarán contratar a dos jugadores que son del gusto del entrenador y que ya los conoce.

Los dos jugadores que quiere Andrés Carevic para jugar la Concachampions con Cartaginés

De acuerdo a la información que dio el periodista Kevin Jiménez en Seguimos, considera que Cartaginés volverá a la carga por Alex López y Freddy Góndola, ambos campeones en Alajuelense bajo el mando de Carevic.

Alex López en Alajuelense.

Además, el periodista Fabián Borbón confirmó que el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, “llegó al país luego de la muy buena victoria del equipo Brumoso y dijo que va a reforzar al equipo“. Alex López se encuentra actualmente en Olancho FC, mientras que Góndola forma parte del Xelajú MC.

Góndola fue uno de los goleadores durante su estadía en la Liga.

Si bien la edición 2026 de la Concachampions iniciará en febrero, Andrés Carevic ya piensa en lograr un buen papel en la competencia internacional más importante de la Concacaf a nivel clubes. Por eso, busca fichajes para reforzar al equipo.