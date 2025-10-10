Golpe a Costa Rica: el mensaje de Alex López que celebra Honduras mientras se juega la clasificación al Mundial 2026

Honduras y Costa Rica no se sacaron diferencias en el Estadio General Francisco Morazán, durante el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase final de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Fue un cotejo ríspido y demasiado táctico.

Haití se quedó con la punta del Grupo C tras golear a Nicaragua, equipo al que dejó en último lugar. Los Catrachos quedaron segundos, con misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol. Los Ticos, en tanto, están en tercer puesto.

Todavía quedan tres jornadas por disputarse, pero las cuestiones parecen claras dentro de esta división. Con algo de bronca por el resultado, el futbolista Alex López hizo su análisis del enfrentamiento. Quiere mentalizarse en lo que viene.

Alex López analizó el partido contra Costa Rica: “Nos faltó un poco más de fútbol”

“Fue un partido disputado. Costa Rica venía a no perderlo y creo que se estaba a un error de nosotros, por eso hicieron una línea de cinco con cinco centrales. Creo que, al final, ellos se van con un punto y a nosotros nos sabe a derrota”, comentó.

“Tenemos una final más, el lunes contra Haití. Esperamos poder sacar tres puntos. En el segundo tiempo, ellos tuvieron dos llegadas peligrosas. Pueden decirte de que ellos pudieron llevarse el partido, pero al final venían a no perder”, continuó.

“Nos faltó un poco más de fútbol, de intensidad más adelante. Creo que lo tenemos que aprender, mejorar y saber que el lunes, para nosotros, es una final. Tenemos que saber interpretar el juego, el rival que tenés en frente a vos”, finalizó.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de la Selección de Honduras