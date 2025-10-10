Es tendencia:
Golpe a Costa Rica: el mensaje de Alex López que celebra Honduras mientras se juega la clasificación al Mundial 2026

El futbolista hizo su análisis del partido entre Ticos y Catrachos, y no dudó en ser categórico.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Alex López impacta a Costa Rica con un mensaje que se celebra en toda Honduras.
Alex López impacta a Costa Rica con un mensaje que se celebra en toda Honduras.

Honduras y Costa Rica no se sacaron diferencias en el Estadio General Francisco Morazán, durante el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase final de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Fue un cotejo ríspido y demasiado táctico.

Haití se quedó con la punta del Grupo C tras golear a Nicaragua, equipo al que dejó en último lugar. Los Catrachos quedaron segundos, con misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol. Los Ticos, en tanto, están en tercer puesto.

Todavía quedan tres jornadas por disputarse, pero las cuestiones parecen claras dentro de esta división. Con algo de bronca por el resultado, el futbolista Alex López hizo su análisis del enfrentamiento. Quiere mentalizarse en lo que viene.

Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones del Grupo C tras la derrota de Nicaragua ante Haití y el empate entre Honduras y Costa Rica

Alex López analizó el partido contra Costa Rica: “Nos faltó un poco más de fútbol”

“Fue un partido disputado. Costa Rica venía a no perderlo y creo que se estaba a un error de nosotros, por eso hicieron una línea de cinco con cinco centrales. Creo que, al final, ellos se van con un punto y a nosotros nos sabe a derrota”, comentó.

“Tenemos una final más, el lunes contra Haití. Esperamos poder sacar tres puntos. En el segundo tiempo, ellos tuvieron dos llegadas peligrosas. Pueden decirte de que ellos pudieron llevarse el partido, pero al final venían a no perder”, continuó.

“Nos faltó un poco más de fútbol, de intensidad más adelante. Creo que lo tenemos que aprender, mejorar y saber que el lunes, para nosotros, es una final. Tenemos que saber interpretar el juego, el rival que tenés en frente a vos”, finalizó.

“Había contacto”: Alonso Martínez no se guardó nada y reveló la charla que tuvo con el árbitro tras el penal no cobrado

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de la Selección de Honduras

  • Local vs. Haití, 13 de octubre.
  • Visita vs. Nicaragua, 13 de noviembre.
  • Visita vs. Costa Rica, 18 de noviembre.

