Andrés Carevic no se guardó nada: el DT de Cartaginés contó la verdad sobre sus gritos antes de vencer a Motagua en el repechaje

El Club Sport Cartaginés se quedó con su serie contra Motagua por la Copa Centroamericana de Concacaf y obtuvo su boleto a la próxima edición de la Concachampions. Sin embargo, más allá del resultado en Tegucigalpa, el técnico argentino Andrés Carevic dejó claro que el principal desafío de su equipo no pasa solo por lo futbolístico, sino por lo mental.

Durante el partido de ida, el argentino no ocultó su molestia con el rendimiento del conjunto brumoso en la primera mitad. A pesar del empate sin goles, el estratega reunió a sus jugadores en pleno campo para darles una fuerte reprimenda, dejando ver que la actitud no estaba a la altura de lo que exigía un duelo internacional.

¿Con quién se enojo Andrés Carevic?

El regaño, según medios hondureños, tuvo un destinatario particular: el futbolista catracho Jesús Batiz, a quien el técnico señaló por desaplicaciones tácticas y errores en la marca que comprometieron la estructura defensiva del equipo.

Andrés Carevic retó a sus jugadores dentro del campo. (Foto: La Nación)

El exentrenador de Alajuelense habló en conferencia de prensa sobre eso: “Son cosas internas. Era un poco más de la situación que nos estábamos jugando. Sentí que era el momento de dar unas instrucciones fuera del vestidor y dentro corregí algunos aspectos“.

Y concluyó Andrés Carevic: “No hablo mucho de la parte individual, sino de lo grupal. Nosotros pensábamos que tenían que arrancar Jesús Batiz y Marcos Ureña. Batiz es un jugador rápido, desequilibrante y la primera jugada dio asistencia”.

El mensaje surtió efecto. En la segunda parte, Cartaginés mostró una mejor cara, recuperó la posesión y generó ocasiones claras. Así fue como terminaron ganando por 3-1 y cerraron su clasificación a la Liga de Campeones de Concacaf.