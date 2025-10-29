Jafet Soto lo limpió de Herediano, ahora cumple su sueño en Concacaf y manda un mensaje que hace ruido en Costa Rica: “No es igual”

Doce años después, el Club Sport Cartaginés ha vuelto con fuerza a la Copa de Campeones de Concacaf de la mano de Andrés Carevic, y lo hizo imponiéndose con autoridad ante Motagua luego de imponerse a los catrachos como visitante (1-3) y terminar con un global de (1-4).

Sobre este escenario, un jugador que no siguió contando en los planes de Jafet Soto en Herediano, ahora tuvo la gran oportunidad de aportar su grano de arena en esta clasificación de Cartaginés después de muchos años a la Concachampions.

¿Quién es el jugador que descartó Jafet Soto en Herediano?

Se trata de Everardo Rubio, que durante esta serie ante Motagua, fue una de las piezas importantes para que el Cartaginés mantuviera el orden defensivo. Disputó los 90 minutos en ambos partidos siendo un elemento de seguridad para Andrés Carevic y cumpliendo el sueño de meterse en la Concachampions.

Desde el primer semestre de este año, Herediano al mando de Jafet Soto decidió prescindir de los servicios de Everardo Rubio, y el jugador terminó firmando con el Cartaginés.

Everardo Rubio – Cartaginés

Rubio se consolidó como una pieza clave en el conjunto brumoso y, con un rendimiento destacado, fue parte fundamental para que el club regresara a la Concachampions después de 12 años.

A Rubio se le preguntó desde ESPN lo que significa este gran paso de clasificar a Concachampions, a pesar de no haber podido seguir en Copa Centroamericana: “No es igual, porque estaríamos disputando otras cosas pero de todas maneras es una gran alegría y una ilusión luego de bastante tiempo de no clasificar. Al final todos estamos contentos por entrar en la Concachampions“, afirmó.

Los registros de Everardo Rubio en su paso por Herediano

En el Herediano desde 2023 a 2025, Everardo Rubio disputó 89 partidos, anotó 11 goles y dio 2 asistencias. Esos fueron sus números con el club, mostrando un aporte concreto pero moderado en ataque.