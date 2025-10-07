Salió campeón en Alajuelense junto a Celso Borges y advierte a Honduras: Alex López no se guarda nada sobre los históricos de Costa Rica

Honduras y Costa Rica protagonizarán uno de los partidos más importantes del Grupo C, en estas Eliminatorias al Mundial 2026. No solamente la rivalidad va a marcar un precedente en los primeros 90 minutos, sino que otro detalle lo hará.

Alex López conoce como pocos el fútbol costarricense. Salió campeón en la Liga Deportiva Alajuelense junto a Celso Borges, y por eso analizó el rendimiento de los dirigidos por Miguel Herrera antes del esperado enfrentamiento del proceso.

Los Catrachos lideran su división de Concacaf, mientras que Los Ticos hacen las veces de escolta. Con los mismos puntos pero menos goles a favor, Haití se ubica en el tercer puesto. Por su parte, Nicaragua cierra el cuarteto con un solo punto.

Advertencia a los catrachos: Alex López analizó a todos los refuerzos de Costa Rica

Alex López se refirió a los regresos de futbolistas experimentados a Costa Rica, y también habló de los jóvenes protagonistas que tiene ese equipo. Lo hizo en la antesala al duelo que podría dejar a Honduras con un pie en la Copa del Mundo.

“Tienen grandísimos jugadores y sabemos de la experiencia que tienen. Sabemos que, así como ellos tienen esos grandes jugadores de experiencia también tienen jugadores muy buenos que son jóvenes”, dijo López.

“No nos tenemos que dejar llevar por lo que ellos están haciendo o por lo que ellos van a hacer. Nosotros tenemos que prepararnos para lo que nosotros vamos a ir a hacer en este tiempo, dentro de la cancha”, sentenció.

Eliminatorias al Mundial 2026: cuándo y dónde juega la Selección de Honduras

Local vs. Costa Rica , 9 de octubre.

, 9 de octubre. Local vs. Haití , 13 de octubre.

, 13 de octubre. Visita vs. Nicaragua , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Visita vs. Costa Rica, 18 de octubre.