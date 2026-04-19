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Celso Borges se olvida de Saprissa: el capitán de Alajuelense responde lo que todos los manudos estaban esperando antes del clásico

Celso Borges dejó un gesto que encendió la previa del clásico: el capitán de Alajuelense evitó mencionar a Saprissa en una dinámica interesante.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Celso Borges siguió calentando la previa ante Saprissa
© AlajuelenseCelso Borges siguió calentando la previa ante Saprissa

En unas horas se disputará una nueva y esperada edición del Clásico Nacional de Costa Rica entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa, un duelo cargado de tensión y con mucho en juego. Sobre ese escenario, Celso Borges no se quedó atrás con una respuesta que aplauden todos los manudos.

Dicho partido será determinante para definir los clasificados a las semifinales del Torneo Clausura 2026, con un Alajuelense obligado a ganar para seguir con vida y Saprissa que intentará dar el golpe final en el Morera Soto.

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¿Qué sucedió entre Celso Borges y Saprissa?

Celso Borges protagonizó un momento curioso durante una dinámica con FUTV, en la que debía mencionar un equipo por cada letra del abecedario.

Al llegar a la “S”, el referente de Alajuelense no nombró a Saprissa y se inclinó por Sunderland, un detalle que no pasó desapercibido en medio de la caliente antesala de un nuevo clásico nacional entre rojinegros y morados.

Recordemos que Alajuelense llega a este clásico bajo presión, con la obligación de ganar para mantener la esperanza de clasificar a las semifinales.

¿Juega Celso Borges hoy ante Saprissa?

La presencia de Celso Borges para el clásico de hoy es más que incierta. El capitán de Alajuelense viene arrastrando una lesión muscular que incluso lo dejó fuera por varios días y lo mantiene en duda hasta último momento.

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Si bien el técnico Óscar Ramírez no lo descarta completamente, la idea sería utilizarlo solo en caso de necesidad y por pocos minutos, lo que deja claro que Borges no está al 100%.

Datos claves

  • Celso Borges evitó nombrar a Saprissa en una dinámica y eligió a Sunderland, en plena previa del clásico, lo que encendió la rivalidad.
  • Su presencia para el partido es duda, ya que viene saliendo de una lesión muscular y no está en plenitud física.
  • No sería titular y solo jugaría en caso de emergencia, según Óscar Ramírez, dejando claro que no está al 100%.
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