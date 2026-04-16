“Bienvenido”: Paulo Wanchope consigue nuevo trabajo en Centroamérica y así lo presentaron

El exentrenador de la Selección de Costa Rica y del Deportivo Saprissa, Paulo Wanchope, dará un nuevo paso en su carrera al integrarse como panelista en ESPN Centroamérica.

Además, el exmundialista, que participó en Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, fue confirmado como parte del programa Equipo F, donde aportará su experiencia y análisis sobre la actualidad del fútbol regional e internacional.

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¿Cómo fue presentado Paulo Wanchope tras conseguir nuevo trabajo en Centroamérica?

ESPN Centroamérica anunció la llegada de Paulo César Wanchope con entusiasmo, destacándolo como uno de los grandes goleadores en la historia de la región y dándole la bienvenida a la mesa de Equipo F.

A través de sus redes, resaltaron que el exmundialista se suma para aportar su visión y experiencia en el análisis del fútbol centroamericano, marcando así su debut en esta nueva etapa dentro de los medios.

“Uno de los mejores goleadores en la historia de Centroamérica dice hola en nuestras tardes para hablar de lo mejor del fútbol de nuestra región. ¡Bienvenido, Chope!”, compartieron desde ESPN Centroamérica para la nueva etapa de Wanchope.

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Recordemos que actualmente, Paulo Wanchope se encuentra sin equipo tras su más reciente etapa al frente del Deportivo Saprissa, donde dirigió antes de la llegada de Vladimir Quesada.

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Posteriormente, el banquillo pasó a manos de Hernán Medford, marcando el cierre de su último ciclo como entrenador en el fútbol costarricense.

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Datos claves

Paulo César Wanchope fue presentado como nuevo panelista de ESPN Centroamérica , en una nueva etapa dentro de los medios.

, en una nueva etapa dentro de los medios. Formará parte del programa Equipo F , donde aportará análisis y opinión sobre el fútbol de la región.

, donde aportará análisis y opinión sobre el fútbol de la región. La cadena lo destacó como uno de los mejores goleadores en la historia de Centroamérica, resaltando su peso y trayectoria en el fútbol regional.