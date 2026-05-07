De Costa Rica a la élite: Paulo Wanchope aparece junto a Ancelotti en el Congreso de la FIFA

En medio del Congreso de la FIFA, Paulo Wanchope mostró que se codea con gente importante y estuvo hombro a hombro con Ancelotti.

Mientras en Costa Rica muchos siguen recordándolo por sus goles históricos y su paso por la Sele, Paulo Wanchope volvió a demostrar que su nombre todavía tiene peso dentro de la élite del fútbol mundial. Esta vez no fue desde una cancha ni un banquillo, sino en uno de los escenarios más exclusivos del planeta fútbol: el Congreso de la FIFA realizado en Canadá.

El evento reunió a dirigentes, entrenadores, leyendas y figuras históricas del deporte, aprovechando además que Canadá será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026. Y entre tantos nombres gigantes apareció también el costarricense, compartiendo espacio con algunos de los personajes más importantes del fútbol internacional.

El encuentro de Wanchope y Carlo Ancelotti

En sus redes sociales, Wanchope empezó a publicar imágenes de los distintos encuentros que sostuvo durante el congreso y rápidamente llamó la atención una fotografía junto a Carlo Ancelotti, actual técnico de la Selección de Brasil y considerado por muchos como uno de los mejores entrenadores de la historia.

La imagen generó muchísimo ruido entre aficionados costarricenses, no solo por el peso de Ancelotti, sino porque refleja el respeto y reconocimiento que todavía mantiene Wanchope dentro del ambiente internacional.

La foto que subió Wanchope junto a Carlo Ancelotti

Pero la historia no terminó ahí. El exdelantero también compartió momentos con exfutbolistas de enorme recorrido como Luis Hernández, Fernando Hierro, Míchel Salgado y Nuno Gomes.

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Lejos de mostrarse simplemente como invitado, Wanchope dejó claro que aprovechó la experiencia para seguir creciendo dentro del mundo del fútbol. “Lindo compartir, escuchar y aprender de gente con vasta experiencia en el fútbol”, escribió en sus redes junto a las fotografías del evento.

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Además, este tipo de eventos también funcionan como una enorme vitrina internacional. No cualquiera comparte mesas, charlas y reuniones con técnicos campeones de Champions League, dirigentes FIFA y leyendas del fútbol europeo y latinoamericano.

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Por eso, la presencia del costarricense en Canadá fue vista por muchos como una señal del prestigio que todavía conserva fuera del país. Especialmente porque Wanchope sigue siendo uno de los nombres más reconocidos del fútbol centroamericano a nivel mundial.

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Datos Claves

Paulo Wanchope participó en el Congreso de la FIFA realizado en Canadá.

participó en el Congreso de la FIFA realizado en Canadá. Carlo Ancelotti , técnico de la Selección de Brasil, se fotografió con el costarricense.

, técnico de la Selección de Brasil, se fotografió con el costarricense. Copa del Mundo 2026 tendrá a Canadá como una de sus sedes oficiales.