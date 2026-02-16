Clasificó a Costa Rica a un Mundial y no se guardó nada cuando le preguntaron qué piensa de Robert Moreno: “Sinceramente…”

En medio del proceso para definir al próximo técnico de la Selección de Costa Rica, el nombre de Robert Moreno se asoma como una posibilidad para asumir el banquillo.

Sobre este escenario, una voz respetada como la de Randall Azofeifa que acaba de llevar a la Selección de Costa Rica Sub-17 al Mundial de 2026, no se guardó nada al ser consultado por el estratega español.

ver también “Están en contra”: Guimaraes recibe la sentencia final que lo deja fuera de La Sele y aparece un candidato que nadie tenía en los planes

¿Qué dijo Randall Azofeifa sobre Robert Moreno como candidato para dirigir a La Sele?

Desde el espacio de Seguimos, conducido por Kevin Jiménez, Randall Azofeifa se refirió a Robert Moreno con mesura, asegurando que no lo conoce personalmente, pero destacando la seriedad con la que trabaja su entorno.

“Sinceramente no lo conozco, pero viendo la seriedad con la que trabaja Rónald, si está entre los candidatos es porque es un entrenador apto para dirigir a la selección de Costa Rica”, comentó Randall Azofeifa.

Randall Azofeifa – DT Selección Costa Rica Sub17

“Más allá de cualquier cosa, imagino que el análisis es profundo. No es sencillo llegar de 20 ó 23 candidatos a tres. Ojalá que el que venga tenga toda la intención de trabajar pensando en el bien de la selección”, aseveró Randall Azofeifa.

Publicidad

Publicidad

Robert Moreno – Getty

De esta forma, Randall Azofeifa, se sumó al debate alrededor de Robert Moreno, justo cuando su nombre gana terreno como posible técnico de la Selección de Costa Rica, en un proceso que entra en su recta final y mantiene en vilo al entorno futbolístico del país.