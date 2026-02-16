Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Clasificó a Costa Rica a un Mundial y no se guardó nada cuando le preguntaron qué piensa de Robert Moreno: “Sinceramente…”

Robert Moreno es uno de los nombres para tomar el puesto como DT de la Selección de Costa Rica y las opiniones siguen apareciendo.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Clasificó a Costa Rica a un Mundial y no se guardó nada cuando le preguntaron qué piensa de Robert Moreno
© GettyClasificó a Costa Rica a un Mundial y no se guardó nada cuando le preguntaron qué piensa de Robert Moreno

En medio del proceso para definir al próximo técnico de la Selección de Costa Rica, el nombre de Robert Moreno se asoma como una posibilidad para asumir el banquillo.

Sobre este escenario, una voz respetada como la de Randall Azofeifa que acaba de llevar a la Selección de Costa Rica Sub-17 al Mundial de 2026, no se guardó nada al ser consultado por el estratega español.

“Están en contra”: Guimaraes recibe la sentencia final que lo deja fuera de La Sele y aparece un candidato que nadie tenía en los planes

ver también

“Están en contra”: Guimaraes recibe la sentencia final que lo deja fuera de La Sele y aparece un candidato que nadie tenía en los planes

¿Qué dijo Randall Azofeifa sobre Robert Moreno como candidato para dirigir a La Sele?

Desde el espacio de Seguimos, conducido por Kevin Jiménez, Randall Azofeifa se refirió a Robert Moreno con mesura, asegurando que no lo conoce personalmente, pero destacando la seriedad con la que trabaja su entorno.

Sinceramente no lo conozco, pero viendo la seriedad con la que trabaja Rónald, si está entre los candidatos es porque es un entrenador apto para dirigir a la selección de Costa Rica”, comentó Randall Azofeifa.

Randall Azofeifa: “Es el día más importante de mi vida”
Randall Azofeifa – DT Selección Costa Rica Sub17

Más allá de cualquier cosa, imagino que el análisis es profundo. No es sencillo llegar de 20 ó 23 candidatos a tres. Ojalá que el que venga tenga toda la intención de trabajar pensando en el bien de la selección”, aseveró Randall Azofeifa.

Publicidad
Se reveló que Robert Moreno, ex DT de España, fue echado del Sochi de Rusia por armar las formaciones con IA - Bolavip Argentina
Robert Moreno – Getty

De esta forma, Randall Azofeifa, se sumó al debate alrededor de Robert Moreno, justo cuando su nombre gana terreno como posible técnico de la Selección de Costa Rica, en un proceso que entra en su recta final y mantiene en vilo al entorno futbolístico del país.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El salario de Robert Moreno para dirigir a Costa Rica
Costa Rica

El salario de Robert Moreno para dirigir a Costa Rica

Decisión tomada para el nuevo DT de La Sele: Fedefútbol confirma la noticia
Costa Rica

Decisión tomada para el nuevo DT de La Sele: Fedefútbol confirma la noticia

Tras descartar a Guimaraes, Fedefútbol se inclina por este DT extranjero para La Sele
Costa Rica

Tras descartar a Guimaraes, Fedefútbol se inclina por este DT extranjero para La Sele

Fuera de Alianza: Harold Osorio confiesa lo que nadie quería escuchar sobre su futuro en El Salvador
El Salvador

Fuera de Alianza: Harold Osorio confiesa lo que nadie quería escuchar sobre su futuro en El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo