De Chilavert a Salah: Thomas Müller podría unirse a estas estrellas mundiales que jugaron en el Estadio Fello Meza de Cartaginés

El Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich de Cartago engloba buena parte de la historia del fútbol costarricense. Al ser el reducto en activo más antiguo del país —se inauguró en 1949—, supo albergar grandes partidos del campeonato nacional y también de índole internacional.

Naturalmente, la mayoría de ellos de Club Sport Cartaginés, pues funge como su sede oficial. Pero también un puñado de juegos de la Selección Nacional. Y por eso es que su verde césped fue pisado por grandes figuras del deporte rey.

La última en sumarse a la lista podría ser, nada más y nada menos, que el delantero alemán Thomas Müller, quien durante su llegada al país en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría fue escueto: “Estoy feliz de estar acá”, externó.

ver también Figura de Cartaginés ya piensa en la Concachampions y le envía una advertencia a Thomas Müller: “Arrancarle la cabeza”

Todavía se desconoce si el campeón del mundo en Brasil 2014 con Die Mannschaft sumará minutos este miércoles 18 de febrero, cuando Cartaginés reciba a Vancouver Whitecaps por la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.

¿Cuáles son las grandes estrellas que jugaron en el Estadio “Fello” Meza?

Según indicó el periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover, Müller podría sumarse a otros diez nombres de peso de Sudamérica, Europa y África que disputaron un encuentro en el “Fello” Meza.

Vista aérea del histórico Estadio “Fello” Meza. (Foto: CR Hoy)

Publicidad

Publicidad

El último en hacerlo, curiosamente, fue su compatriota Marco Reus, con Los Angeles Galaxy de la MLS. Los Blanquiazules le prestaron su cancha a Herediano, que logró una histórica victoria por 1-0 en la ida de los octavos de final de la Concachampions con el gol de Elías Aguilar. Fue el 5 de marzo de 2025.

A continuación, la lista completa:

José Luis Chilavert (Vélez) — final de ida de la Copa Interamericana 1996, que quedó 0-0.

(Vélez) — final de ida de la Copa Interamericana 1996, que quedó 0-0. Raí Souza y Walter Casagrande (Botafogo)

(Botafogo) Carlos “Pato” Aguilera y José Perdomo (Nacional)

(Nacional) “Pelé” Zapata y Jorge “Mágico” González (selección de El Salvador)

(selección de El Salvador) Mohamed Salah (selección Sub-23 de Egipto)