Alajuelense en alerta máxima: Saprissa sacude la previa del Clásico Nacional con la noticia que necesitaba Hernán Medford

La semana del Clásico Nacional arrancó con un golpe anímico que retumba hasta el Morera Soto. Mientras en en la Liga Deportiva Alajuelense se vive un ambiente de presión por la irregularidad en el Clausura, desde Tibás llegó la noticia que necesitaba Hernán Medford para alimentar la confianza de su grupo.

La noticia que ilusiona a Saprissa de cara al clásico ante Alajuelense

El estadio Ricardo Saprissa apunta a un lleno total este sábado por la noche. La respuesta de la afición morada no solo ilusiona, también marca el tono de una previa que se juega con intensidad fuera de la cancha.

El Deportivo Saprissa informó este martes que la venta de entradas marcha a un ritmo acelerado y que varios sectores ya se encuentran agotados. Hasta el momento se reportan 6.500 boletos colocados en el área general, una cifra que refleja el entusiasmo del entorno tibaseño en la antesala del duelo más esperado del torneo. La Cueva empieza a latir fuerte cuando el clásico se aproxima y el mensaje es claro: el respaldo será masivo.

Los sectores de sol sur, platea oeste, plateas preferenciales y sombras preferenciales ya no tienen disponibilidad. En tanto, en sol norte, sombras, platea este y el Club Morado quedan pocos espacios. Todo apunta a que entre martes y miércoles se concrete el lleno absoluto para el compromiso pactado a las 8 p.m., en un escenario que suele inclinar la balanza cuando vibra al máximo.

Saprissa jugará a estadio lleno ante Alajuelense. (Foto: La Nación)

Para Hernán Medford, que asumió recientemente y ha logrado revitalizar al equipo, la noticia es un impulso adicional. Saprissa llega cuarto en la tabla con doce puntos en siete partidos, tres más que Alajuelense, que suma nueve y ocupa la quinta posición. El contexto deportivo favorece a los morados, pero el empuje desde las gradas puede convertirse en un factor determinante en un choque de márgenes reducidos.

En la acera rojinegra, la información no pasa inadvertida. Alajuelense arrastra dudas en su funcionamiento y enfrenta el clásico con la obligación de responder. Saber que se topará con un estadio lleno y un ambiente hostil eleva el nivel de exigencia. La presión no solo proviene de la tabla, también del entorno que se prepara para empujar a su rival histórico.