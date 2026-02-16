Es tendencia:
“Están en contra”: Guimaraes recibe la sentencia final que lo deja fuera de La Sele y aparece un candidato que nadie tenía en los planes

Las nuevas decisiones para el nuevo DT de Costa Rica dejarían a un lado a Alexandre Guimaraes. Descubre las novedades.

Marcial Martínez

Marcial Martínez

En un giro inesperado dentro del proceso para elegir al nuevo técnico de la Selección de Costa Rica, Alexandre Guimaraes habría recibido la comunicación definitiva que lo deja fuera de la carrera por el banquillo nacional, pese a que su nombre figuraba entre los principales aspirantes.

Además, en medio de esta resolución, comenzó a tomar fuerza un candidato que no estaba en los planes iniciales y que ahora irrumpe en la escena como una alternativa sorpresiva, alimentando la expectativa y el debate en el entorno de La Sele.

Guimaraes recibe la sentencia final en Costa Rica

Desde su espacio en Seguimos, Kevin Jiménez reveló que Robert Moreno empieza a tomar fuerza como opción para dirigir a la Selección de Costa Rica, aunque advirtió que su fichaje no sería sencillo por tratarse de un técnico con cartel internacional; además, señaló que el panorama para Alexandre Guimaraes luce cada vez más complicado.

Un nombre empieza a tomar fuerza, Robert Moreno. La Federación va a trabajar en cerrarlo pero no es sencillo, es un técnico de un cartel importante. Si no lo logran, lo de Guimaraes lo ven muy poco probable por más que su nombre quedó entre los tres finales“, compartió Kevin Jiménez.

Si no se logra lo de Moreno y tampoco lo de Kluivert, creen que irán en busca de otro DT porque muchos miembros del Comité Ejecutivo que están en contra de Guimaraes“, comentó Jiménez.

A menos de que pase algo extraordinario, Guima no será técnico de la selección. Batista es otra opción pero quieren cerrar a Moreno: Osael Maroto y Rónald González se van a reunir con los candidatos”.

Batista como opción para La Sele

El nombre de Fernando Batista empezó a circular como una alternativa no mencionada inicialmente, pero que sí estaría siendo contemplada para dirigir a la Selección de Costa Rica.

Su perfil genera debate, ya que viene de un proceso reciente con la Selección de Venezuela, donde alcanzó los cuartos de final en la Copa América 2024, aunque posteriormente quedó marcado por no lograr el repechaje rumbo al Mundial.

Según se comentó desde Tigo Sports Costa Rica, Batista ya había estado en el radar cuando Ignacio Hierro fungía como director deportivo, y ahora vuelve a escena en medio del complejo proceso de elección del nuevo técnico.

