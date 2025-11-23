“Salir de la concentración”: Jafet Soto rompe el silencio y devela por qué borró a Kenneth Vargas en Herediano tras sus polémicos dichos

El Herediano de Jafet Soto sacó un empate importante (1-1) en su visita ante Saprissa gracias a un gol de Marcel Hernández en los últimos minutos del compromiso para seguir manteniendo vivas las esperanzas de meterse en ese cuarto lugar de la tabla de clasificación en el Torneo Apertura 2025.

Kenneth Vargas no fue de la partida ante Saprissa y surgieron grandes dudas recordando que hasta ahora no ha contado con los minutos deseados con Herediano. De hecho, el jugador durante la fecha FIFA había dejado claro que por “factores equis, extrafútbol,“ no ha tenido las chances esperadas en el equipo de Jafet Soto, aunque también aseguró que su esfuerzo lo demuestra día a día.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre la ausencia de Kenneth Vargas?

Jafet Soto explicó que Kenneth Vargas no participó en el partido debido a un inconveniente médico que surgió mientras estaba concentrado con el equipo.

Según detalló, el jugador presentó un malestar que lo obligó a abandonar la concentración, por lo que no pudieron incluirlo en la convocatoria.

Además recalcó que Vargas no estaba al cien por ciento físicamente, motivo por el cual optaron por no arriesgarlo, enfatizando además que, pese a su ausencia, quedó satisfecho con el rendimiento del equipo.

“Es nuestro tercer partido sin perder y eso da confianza para hacer un cierre espectacular, bueno. Sobre Kenneth Vargas, estuvo concentrado, pero tuvo un tema médico, un malestar y debió salir de la concentración y no lo pudimos traer. No estaba al cien por ciento“, comentó Jafet Soto para La Nación sobre porqué no jugó Kenneth Vargas y cómo estuvo el rendimiento del equipo.

Los números de Kenneth Vargas con Herediano esta temporada

Los números de Kenneth Vargas con Herediano esta temporada reflejan una participación limitada tanto en minutos como en impacto estadístico. Tan solo ha disputado apenas cinco partidos en el Apertura, acumulando solo 288 minutos de juego, sin goles ni asistencias registradas.