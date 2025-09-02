Ausencia en La Sele: Piojo Herrera sorprende con su decisión sobre Keylor Navas antes del duelo con Nicaragua

Miguel “Piojo” Herrera aún no ha podido ejecutar todo lo que tenía planificado en la preparación para el duelo eliminatorio ante Nicaragua, que se disputará este viernes 5 de septiembre en Managua y marcará el inicio de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El lunes, el estratega mexicano solo contó con 17 de los 23 convocados para la doble jornada eliminatoria, en la que la Tricolor también recibirá a Haití en el Estadio Nacional el martes 9 de septiembre. Entre las ausencias destacaron los tres guardametas del plantel: Keylor Navas, Patrick Sequeira y Alexandre Lezcano.

ver también “No puede ser excusa”: Keylor Navas llegó a Costa Rica y lanzó una advertencia que preocupa al Piojo Herrera a días de las Eliminatorias

Navas y Sequeira no habían aterrizado aún en suelo costarricense, mientras que Lezcano estaba pendiente de disputar con San Carlos el encuentro ante Pérez Zeledón. La situación dejó al cuerpo técnico sin porteros disponibles para la primera parte de la concentración.

Publicidad

Publicidad

Decisión inesperada con los porteros de La Sele

Finalmente, tanto el arquero de los Pumas de México como el del Casa Pia de Portugal llegaron en altas horas de la noche del lunes a la concentración de La Sele. Sin embargo, el cuerpo técnico, en coordinación con el área médica, optó por darles descanso tras el largo viaje.

Por ello, Keylor y Sequeira volvieron a estar ausentes en las sesiones matutinas de la jornada. La planificación es que ambos se sumen en el segundo bloque de entrenamientos durante la tarde.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

En el caso de Alexandre Lezcano, su incorporación sigue pendiente, ya que el duelo de su equipo fue reprogramado para este martes a las 3:00 p. m. en el estadio Carlos Ugalde. Esto significa que, de momento, el Piojo continúa trabajando sin ninguno de sus tres porteros a disposición.

Publicidad

Un debut complicado en Managua

El duelo contra Nicaragua está a la vuelta de la esquina. El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa se presenta como un rival duro en un estadio de superficie sintética que no atraviesa las mejores condiciones.

ver también Decisión de la Unafut: Piojo Herrera enfrenta la baja de último momento que altera los planes de La Sele

Sin embargo, Costa Rica sabe que necesita imponerse de cualquier forma para comenzar su camino rumbo al Mundial 2026 con una victoria que empiece a encaminar la clasificación.

Publicidad