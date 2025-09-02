“No puede ser excusa”: Keylor Navas llegó a Costa Rica y lanzó una advertencia que preocupa al Piojo Herrera a días de las Eliminatorias

Keylor Navas ya se encuentra en Costa Rica para unirse a La Sele dirigida por Miguel Herrera. El guardameta se suma al grupo de convocados con miras al arranque de la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

De cara al debut frente a la Selección de Nicaragua, Keylor Navas fue consultado por el estado del Estadio Nacional de Managua, donde se jugará el partido eliminatorio y su respuesta fue bastante contundente.

El arquero reconoció que la cancha presenta condiciones que no son de su total agrado, lo que podría representar un desafío extra para la Selección de Costa Rica en este arranque rumbo al Mundial 2026.

¿Cuál fue la advertencia de Keylor Navas que preocupa a Miguel Herrera?

Sobre este contexto, Keylor Navas no ocultó su preocupación por el estado de la cancha en Managua, señalando que el desgaste de la grama sintética dificulta el buen desarrollo del juego.

El portero advirtió que esta superficie puede generar piques inesperados del balón y otros inconvenientes que terminan siendo un reto extra para los guardametas.

Keylor Navas – Selección de Costa Rica

“Lo ideal siempre es una cancha natural en buenas condiciones, pero toca jugar en una sintética y no puede ser una excusa para nosotros, creo que si queremos estar en el Mundial tenemos que ganar en cualquier cancha que juguemos“, puntualizó Keylor Navas sobre la cancha en Nicaragua.

“Yo creo que más allá de la historia, la experiencia de uno como futbolista, de poder llegar a un Mundial, es con lo que uno soñó desde pequeño. Lo más importante para nosotros es el grupo, el que podamos llevar a Costa Rica a otro mundial“, finalizó Keylor Navas.

¿Cuándo juega Keylor Navas ante Nicaragua por Eliminatorias?

Costa Rica y Nicaragua se enfrentarán el próximo viernes 5 de septiembre a las 8:00 p.m., en un duelo decisivo de la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 en donde los nicaragüenses no regalarán nada a Keylor Navas y los suyos.

