Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“No puede ser excusa”: Keylor Navas llegó a Costa Rica y lanzó una advertencia que preocupa al Piojo Herrera a días de las Eliminatorias

Keylor Navas está listo para afrontar nuevos compromisos de Eliminatorias con la Selección de Costa Rica y así fueron sus primeras palabras.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Keylor Navas y Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica
© Selección de Costa Rica / GettyKeylor Navas y Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica

Keylor Navas ya se encuentra en Costa Rica para unirse a La Sele dirigida por Miguel Herrera. El guardameta se suma al grupo de convocados con miras al arranque de la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

De cara al debut frente a la Selección de Nicaragua, Keylor Navas fue consultado por el estado del Estadio Nacional de Managua, donde se jugará el partido eliminatorio y su respuesta fue bastante contundente.

El arquero reconoció que la cancha presenta condiciones que no son de su total agrado, lo que podría representar un desafío extra para la Selección de Costa Rica en este arranque rumbo al Mundial 2026.

Publicidad
Keylor Navas no lo intimida: referente de Nicaragua necesitó solo 4 palabras para poner en jaque a Costa Rica

ver también

Keylor Navas no lo intimida: referente de Nicaragua necesitó solo 4 palabras para poner en jaque a Costa Rica

¿Cuál fue la advertencia de Keylor Navas que preocupa a Miguel Herrera?

Sobre este contexto, Keylor Navas no ocultó su preocupación por el estado de la cancha en Managua, señalando que el desgaste de la grama sintética dificulta el buen desarrollo del juego.

El portero advirtió que esta superficie puede generar piques inesperados del balón y otros inconvenientes que terminan siendo un reto extra para los guardametas.

Publicidad
Fuera de la Copa Oro: la noticia sobre Keylor Navas que nadie en Costa Rica quería escuchar antes de jugar con Estados Unidos
Keylor Navas – Selección de Costa Rica

Lo ideal siempre es una cancha natural en buenas condiciones, pero toca jugar en una sintética y no puede ser una excusa para nosotros, creo que si queremos estar en el Mundial tenemos que ganar en cualquier cancha que juguemos“, puntualizó Keylor Navas sobre la cancha en Nicaragua.

Publicidad

Yo creo que más allá de la historia, la experiencia de uno como futbolista, de poder llegar a un Mundial, es con lo que uno soñó desde pequeño. Lo más importante para nosotros es el grupo, el que podamos llevar a Costa Rica a otro mundial“, finalizó Keylor Navas.

¿Cuándo juega Keylor Navas ante Nicaragua por Eliminatorias?

Costa Rica y Nicaragua se enfrentarán el próximo viernes 5 de septiembre a las 8:00 p.m., en un duelo decisivo de la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 en donde los nicaragüenses no regalarán nada a Keylor Navas y los suyos.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Piojo Herrera recibe la peor noticia para la Sele
Costa Rica

Piojo Herrera recibe la peor noticia para la Sele

Hernán Medford no se guarda nada y le dice al Piojo Herrera lo que nadie en Costa Rica quiere admitir para Mundial 2026
Costa Rica

Hernán Medford no se guarda nada y le dice al Piojo Herrera lo que nadie en Costa Rica quiere admitir para Mundial 2026

El partido de Tiktokers revive peligroso antecedente que le podría costar el Mundial a Honduras; Costa Rica involucrado
Honduras

El partido de Tiktokers revive peligroso antecedente que le podría costar el Mundial a Honduras; Costa Rica involucrado

Guatemala sufre denuncia por Olger Escobar y Nathaniel Méndez-Laing
Guatemala

Guatemala sufre denuncia por Olger Escobar y Nathaniel Méndez-Laing

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo