“Volver a Madrid”: Keylor Navas confirma su futuro después de Pumas con una sentencia que sacude a Saprissa

El futuro de Keylor Navas es uno de los temas del momento en México y su natal Costa Rica. Su contrato con los Pumas de la UNAM finaliza en junio, pero desde la directiva no hubo ningún acercamiento formal para extenderlo. Y así será, según reportes de la prensa local, hasta el final de la temporada.

La idea de los jerarcas es sentarse a negociar con el portero costarricense cuando termine la campaña. Recién en ese momento le pondrían una oferta sobre la mesa, pero solo si mantiene su buen nivel a lo largo de los partidos, la cual están anuentes a aceptar desde el entorno de Navas.

Mientras tanto, la leyenda de 39 años fue sondeada por equipos de España, la MLS y la propia Liga MX (el interesado sería Monterrey), además del siempre latente interés del club que lo formó, Deportivo Saprissa, por que regrese a defender el arco morado por última vez.

Keylor Navas confirma su futuro lejos de Costa Rica

Una vez culmine su etapa en Pumas, la cual pareciera que efectivamente va a extenderse más allá del Mundial 2026, a Navas le tocará sentarse a evaluar cuál es el próximo paso a dar en su carrera: volver a Saprissa, irse a otro equipo o anunciar su retiro del fútbol profesional.

Lo que sí tiene claro ahora, y así lo hizo saber en una reciente entrevista con el diario AS, es a dónde quiere regresar cuando cuelgue los guantes. “Voy a jugar un tiempo más porque me siento muy bien, pero mi familia y yo tenemos pensado volver a Madrid porque nos encanta”, confirmó el generaleño.

“Ojalá pueda estar vinculado al Real Madrid en el futuro de alguna forma, teniendo en cuenta el pasado que he tenido de blanco. Sería muy bonito”, añadió, ofreciéndose para ocupar un cargo en la institución donde levantó doce títulos a lo largo de 162 partidos oficiales entre 2014 y 2018. Entre los que más resaltan está el tricampeonato de Champions League.

