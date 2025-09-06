Arde Costa Rica: Francisco Calvo necesitó sólo tres palabras para desatar la furia de la afición tras el empate ante Nicaragua

La Selección de Costa Rica no tuvo su mejor imagen en el arranque de las Eliminatorias al Mundial 2026 tras igualar (1-1) como visitante ante la Selección de Nicaragua. Francisco Calvo fue uno de los que habló luego de este resultado, aunque sus palabras seguramente no caerán bien a la afición tica.

Recordemos también que esta igualdad se da en un contexto en el que la Selección de Nicaragua jugó con un jugador menos desde el minuto 54 tras la expulsión de Jason Coronel. A pesar de esta ventaja para La Sele, los dirigidos por Miguel Herrera no supieron sacar ventaja.

¿Qué dijo Francisco Calvo tras el empate ante Nicaragua?

Francisco Calvo analizó lo ocurrido en el partido con autocrítica, reconociendo que tras el gol inicial el equipo perdió orden y terminó pagando caro con el penal. Sin embargo, en parte de sus declaraciones, un “No estuvimos mal”, no cayó evidentemente bien en la afición tica.

“Sabíamos que sería difícil, metimos el gol, creo que nos desordenamos un poco y pasamos factura con el penal. El primer tiempo no estuvimos mal y después del penal nos desordenamos mucho”, aseveró.

“Creo que la gente no entiende que Nicaragua ha crecido, tenemos que olvidarnos de esa diferencia. El nivel se ha acortado en todo el mundo, lo vemos en Europa y en el resto del mundo“, comentó.

Francisco Calvo con la Selección de Costa Rica

“No será sencilla esta eliminatoria, son partidos difíciles, pero ninguna excusa, venimos a ganar y ahora el siguiente partido en casa tenemos que triunfar a como dé lugar”, sentenció Francisco Calvo.

¿Cuándo vuelve a jugar Costa Rica por Eliminatorias?

La Sele de Miguel Herrera volverá a la acción de las Eliminatorias este martes 09 de septiembre ante Haití por la segunda jornada del Grupo C desde el Estadio Nacional de Costa Rica en busca de su primera victoria.