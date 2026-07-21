El paraguayo está viviendo un conflicto legal que no le permite debutar en el Team.

El delantero paraguayo Fernando Lesme está viviendo una pesadilla deportiva y legal que le ha impedido debutar oficialmente con el Club Sport Herediano, pero ahora el jugador hizo una grave denuncia pública contra uno de sus ex equipos al revelar una situación insólita que va más allá de un simple conflicto deportivo.

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El problema se originó con el Celaya FC, equipo de la segunda división de México con el que Lesme estuvo ligado durante los últimos tres años. Según la denuncia del atacante, el club mexicano habría falsificado su firma en un documento para hacer creer que su contrato continuaba vigente, a pesar de que este ya había expirado.

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Esta maniobra impidió que su pase fuera liberado a tiempo para poder saltar a la cancha con la camiseta florense, con la que aún no pudo debutar ni en la Supercopa ni en la Recopa. Y todavía no tiene la habilitación final para saltar al campo en el Apertura 2026

Las declaraciones de Lesme y el impacto en su carrera

En una entrevista brindada al diario La Teja, el futbolista explicó en detalle la “jugada sucia” del equipo azteca y el fuerte perjuicio que esto le ha causado: “La gente de Celaya presentó una firma mía, antigua, de 2023, que copiaron y pegaron”, aseguró Lesme.

“Entonces subieron al sistema un contrato falso, por lo que tuvimos que esperar mi ficha. Si no la envían tenemos que ir fuertemente a demandar, lo que los va a perjudicar mucho en la parte económica”, declaró el paraguayo.

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Lesme, con la camiseta de Celaya. (Instagram)

Las consecuencias deportivas ya son tangibles para el artillero, quien enumeró las oportunidades que le han arrebatado ya que no pudo disputar las finales de la Supercopa ni la Recopa que ganó Herediano en las últimas semanas al tiempo que asegura que está sufriendo un grave daño moral y de imagen.

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“Están dañando mi imagen, mi moral, me están perjudicando, perdí dos finales (Supercopa y Recopa) que podía jugar y no pude hacerlo por culpa de ellos, me están perjudicando en todo sentido, por lo que cuando todo esto se aclare, voy a ir con todo en su contra”, disparó Lesme, quien ya está tomando acciones legales.

Lesme y los pasos a seguir

El futbolista fue contundente al catalogar las acciones del club mexicano como un delito evidente y fácilmente comprobable. Según Lesme, la alteración es burda debido a la naturaleza idéntica de la firma plasmada en los documentos subidos al sistema.

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Lesme viene de jugar en Liberia.

“Lo que ellos cometieron es un delito, es una falsificación. ¿Cómo van a falsificar un contrato y pegarlo? Cualquier abogado te pide firmar tres veces, porque las tres veces es imposible que salga exactamente la misma firma, siempre hay una diferencia de una línea, una letra o algo”, explicó de manera tajante.

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Además, el jugador confirmó que junto a sus abogados ya han sacado copias de la documentación falsificada y planean llegar hasta las últimas instancias legales para limpiar su nombre y hacer pagar a los responsables. Mientras el problema burocrático y legal se resuelve, la afición herediana tendrá que seguir esperando para ver al paraguayo debutar con el equipo.

¿Cuándo juega Herediano?

El debut de Herediano en el Apertura 2026 será este jueves a las 8:00 pm de Costa Rica frente a Puntarenas en el Carlos Alvarado.

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Así será la primera fecha del Apertura 2026. (Unafut)

En síntesis

Fernando Lesme: acusa al Celaya FC de falsificar su firma en contrato de 2023.

acusa al Celaya FC de falsificar su firma en contrato de 2023. Club Sport Herediano: el problema legal impidió su debut en Supercopa, Recopa y Apertura 2026.

el problema legal impidió su debut en Supercopa, Recopa y Apertura 2026. Acciones legales: el delantero obtuvo copias del documento alterado para demandar al equipo mexicano.