Ángel Catalina felicitó a Saprissa en su 91 aniversario con un dardo para Alajuelense, Herediano y Cartaginés

El ex gerente deportivo de Saprissa le envió un mensaje muy especial al club tibaseño en su cumpleaños número 91.

Deportivo Saprissa está de festejo. La institución, fundada el 16 de julio de 1935 por iniciativa de Roberto “Beto” Fernández, cumple 91 años este miércoles. Y uno de los protagonistas de las últimas conquistas del primer equipo masculino a nivel nacional, Ángel Catalina, volvió a acercarse al saprissismo.

Publicidad

Catalina se desempeñó como gerente deportivo del club entre el 20 de mayo de 2021 y el 5 de julio de 2023, período en el que la “S” conquistó dos torneos locales, el Apertura 2022 y el Clausura 2023, y una Recopa de Costa Rica. Él y Jeaustin Campos construyeron la base del equipo tetracampeón.

ver también Interés confirmado desde Europa: Gerald Taylor se irá de Saprissa y estos son sus posibles destinos

A la distancia, pues actualmente se desempeña en el mismo rol pero en Deportes Tolima de Colombia, el español le envió un mensaje de felicitación a Saprissa en el que, sobre el final, desliza una indirecta para los otros tres equipos más laureados del país: Alajuelense, Herediano y Cartaginés.

El dardo de Ángel Catalina para la Liga, Herediano y Cartaginés

“Hola, morados y moradas. Hoy es un día muy especial: hoy cumple años el más grande de Costa Rica y de Centroamérica. Muchas felicitaciones a Saprissa en este 91 cumpleaños. Desde Colombia siempre os tengo presentes”, expresó Ángel Catalina mediante un video publicado en sus redes sociales.

“Nunca podré olvidar la felicidad compartida en esos títulos que logramos juntos, entre todos, y que nos ayudaron a ser más grandes aún. De nuevo, muchas felicitaciones al joven que es más grande que sus mayores“, cerró, en clara alusión a los demás clubes de Costa Rica.

Publicidad

Tweet placeholder

De los cuatro clubes grandes del fútbol nacional, Saprissa es el que menos antigüedad tiene. Empezando por Cartaginés, que con 120 años es el equipo más “viejo” de Centroamérica. Luego le siguen Alajuelense (107) y Herediano (105), rival al cual los tibaseños se enfrentarán este fin de semana en busca de un título más.

Publicidad

¿Cuándo juegan Saprissa vs. Herediano por la Recopa?

Este viernes 17 de julio, Saprissa tendrá la chance de sumar a sus vitrinas una nueva Recopa si derrota a Herediano, flamante campeón de la Supercopa. El partido tendrá lugar a las 8:00 p.m. en el Estadio “Fello” Meza de Cartago.