El 10 de Cartaginés podría irse en este mercado de fichajes a pocos días de iniciar el campeonato nacional.

El futuro de Cristopher Núñez estaría lejos del Club Sport Cartaginés en esta nueva temporada que está por comenzar. Su salida sería un duro mazazo para Amarini Villatoro, que a pocos días del debut en el Apertura 2026, perdería a su máxima figura.

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El capitán y número 10 de Cartaginés tiene contrato con el club hasta el 30 de junio del próximo año. Sin embargo, en reiteradas ocasiones se dieron varios rumores sobre una posible salida al extranjero, donde estuvo durante cuatro años hasta regresar al equipo brumoso.

En las últimas horas, se dio a conocer que podría continuar su carrera nuevamente en el Viejo Continente. El periodista Kevin Jiménez comunicó en sus redes sociales que “el jugador quiere el movimiento y esperan cerrarlo pronto“.

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El equipo que está interesado en el mediocampista del Cartaginés es el Atromitos de Grecia, país en el que ya estuvo después de su paso por el PAS Lamia entre 2021 y 2024. La operación se daría a través de un préstamo por un año.

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Atromitos, un equipo sin títulos en Grecia

El Atromitos compite en la máxima categoría del fútbol griego. Si bien es un equipo histórico con más de 100 años desde su fundación, no pudo ganar ningún título en la Primera División a lo largo de su historia. Apenas suma un trofeo de Segunda División.

En la última temporada, el conjunto de la ciudad de Peristeri, Atenas, terminó en el noveno puesto de la Superliga. No logró clasificar a la etapa para luchar por el título, pero sí se aseguró la permanencia.

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En resumen