Mientras Alajuelense sufre por la falta de gol, Machillo Ramírez frena el fichaje desde Europa que ilusionaba a todos los manudos

La falta de contundencia ofensiva se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para Óscar “Machillo” Ramírez en este arranque del Torneo Apertura 2025.

Aunque los equipos del histórico entrenador de Liga Deportiva Alajuelense nunca se caracterizaron por ser arrolladores en ataque, sí solían ser efectivos, algo que esta versión no está logrando consolidar.

Por eso, tras el sufrido triunfo ante Guadalupe FC, el técnico reconoció en conferencia de prensa que no descarta sumar un refuerzo más en ofensiva: “Estamos abiertos a más fichajes, no lo hemos cerrado. Carlos (Vela) y yo estamos en constante comunicación. Por la situación que se ha dado, tendría que ser un jugador consolidado, no alguien para probar”, expresó.

El 9 de jerarquía que entró en la mira de Alajuelense

Uno de los nombres que más ilusión despierta en los manudos es el de Mayron George, delantero limonense con pasado europeo y experiencia en selección nacional, que actualmente está libre tras su salida del Beitar Jerusalem.

Mayron George se encuentra sin equipo (Beitar Jerusalem).

Primero fue apuntado por el Deportivo Saprissa, pero sus altas pretensiones económicas llevaron a los morados a bajarse de la carrera rápidamente. Allí es donde parecía que Alajuelense, con mayor espalda financiera, buscaría entrar en escena para quedarse con el fichaje bomba.

Machillo Ramírez le bajó el pulgar a Mayron George

Sin embargo, el entusiasmo inicial recibió un freno este martes. El periodista Kevin Jiménez, en el programa Seguimos, informó que aunque el nombre de George estuvo en la mesa, no terminó de convencer al DT rojinegro.

“En La Liga me dicen que lo han analizado, pero no es un interés concreto de momento. El Macho quiere fichajes pero cuesta mucho que le guste un jugador. Se le ha complicado a la directiva encontrarle el hombre ideal”, explicó JIménez.

Machillo Ramírez no es fácil de convencer (LDA).

Además, el comunicador dejó entrever que el futuro del delantero seguiría estando lejos del país, al menos por ahora: “Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que su futuro va a continuar en el exterior”.

Así las cosas, el gerente deportivo Carlos Vela tendrá que seguir buscando el perfil que encaje con el exigente criterio del técnico. Mientras tanto, la afición empieza a preguntarse si llegará a tiempo el delantero que pueda solucionar la falta de gol que ha aquejado a los manudos en este arranque de campeonato.