Se enciende el Clásico Nacional: duras sanciones ponen en jaque a Alajuelense y Saprissa

El Clásico Nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense ya venía cargado de tensión por el contexto deportivo, pero en las últimas horas se encendió aún más con la confirmación de sanciones disciplinarias que afectan directamente a ambos clubes.

El duelo de este sábado en Tibás no solo se disputará con la presión histórica que implica enfrentar al archirrival, sino también bajo el impacto de decisiones oficiales que alteran el panorama previo al choque más esperado del Clausura 2026.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol publicó el informe correspondiente a la jornada 7, detallando los castigos impuestos tanto a morados como a rojinegros. La resolución llega en un momento sensible, cuando cada detalle puede inclinar la balanza en un clásico donde la intensidad emocional y competitiva suele marcar diferencias desde el primer minuto.

¿Qué sanción recibió Saprissa?

En el caso de Saprissa, la sanción es económica. El club tibaseño deberá cancelar una multa de ₡500.000 por retrasar el inicio de un encuentro. El Tribunal explicó que la medida se tomó “de conformidad con el artículo 32 Bis al ser la primera vez en la temporada que el equipo incurre en el retraso del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro”.

Saprissa fue sancionado por demorar su salida. (Foto: Saprissa)

Aunque el impacto no es deportivo, sí representa un llamado de atención en la antesala de un compromiso donde la organización y los tiempos son observados con lupa.

Publicidad

Publicidad

ver también Salió campeón con Alajuelense, confesó que vivió momentos muy duros y hoy es pieza clave en el renacer de Saprissa

¿Qué sanción recibió Alajuelense?

Del lado de Alajuelense, el golpe es más directo al funcionamiento del banquillo. El órgano disciplinario determinó “sancionar al miembro del cuerpo técnico Carlos Andrés Méndez Segura con 1 partido de suspensión y una multa de ₡150.000 de conformidad con el artículo 36 inciso 1), al ser la primera vez en la temporada que desobedece las órdenes del cuerpo arbitral, interpelando de cualquier forma, formulando reclamos, pedir explicaciones en forma airada, aplaudir o con cualquier otro gesto cuestionar irrespetuosamente una decisión arbitral”. El integrante rojinegro fue expulsado en el compromiso anterior ante Sporting y no podrá estar presente en el clásico.

La ausencia en el banquillo puede tener implicaciones estratégicas, especialmente en un partido donde cada indicación y ajuste desde la zona técnica cuenta. En un contexto en el que Alajuelense ya arrastra presión por su rendimiento irregular, perder a un miembro del cuerpo técnico añade un elemento más de dificultad en la planificación del duelo.